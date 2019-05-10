«Карго-культ» или великий праздник: что писали про День Победы в российских соцсетях • 36 • В России Празднование Дня Победы в России 9 мая и проходящие по этому поводу мероприятия вызвали неоднозначную реакцию у некоторых пользователей соцсетей. Многие популярные журналисты, общественные деятели, блогеры с большим числом подписчиков и другие известные медиаперсоны поздравили своих читателей с Днём Победы и приняли участие в памятных акциях. Однако нашлись и те, кто критиковал празднующих и отпускал в их адрес язвительные комментарии. © Агентство городских новостей «Москва» «Праздновать нечего» Одним из самых обсуждаемых в СМИ стало высказывание актёра Максима Виторгана. Он разместил в своём Instagram изображение красного мака — символ, используемый на Западе (и с недавних пор — на Украине) для того, чтобы почтить память павших в двух мировых войнах XX века. По словам артиста, 9 мая «конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего», так как это праздник прежде всего для ветеранов. «Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость», — отметил Виторган. После того как российские СМИ растиражировали заявление актёра и его начали критиковать, Виторган заявил, что его неправильно интерпретировали, подчеркнув, что не ставил целью оскорбить участников войны. «Мне нравится «Бессмертный полк» (мой текст о нём двух-трёхлетней давности хранит Facebook) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам... До чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная «наташакоролёва» в гимнастёрке поёт», — дополнил свою позицию актёр. В свою очередь, супруга Виторгана (правда, два месяца назад пара объявила, что больше не живёт вместе) — актриса, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак — опубликовала в Instagram фото в платье цвета хаки и с букетом всё тех же красных маков на фоне автомобиля «Ауди». «Цвет в цвет!!! Всем мира и любви», — написала Собчак. Перебравшийся на Украину российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что празднование 9 Мая — «фальшь и карго-культ». «Вы бы, вместо того чтобы устраивать весь этот парад, занялись лучше осмыслением произошедшего. Осмыслением, осознанием, покаянием и недопущением, — посоветовал Аркадий. — Но нет. Их страна опять уничтожает соседние страны, а они ходят с портретами и чем-то там гордятся. Событиями 75-летней давности. В которых никто из них не участвовал». О другом человеке «глубоких смыслов из Украины» (как написала автор в Facebook) рассказала журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова. На своей странице в соцсети она опубликовала фото мальчика, вышедшего на акцию «Бессмертный полк» с фото американского президента Рональда Рейгана, который во время Второй мировой войны служил в тыловых частях армии США. Подобного рода троллинг акции в память о павших стал уже обычным явлением на Украине. Журналистка, однако, поддержала эту идею — ведь, по её словам, «это именно СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну». «И именно Рейган советскую гадину, убивавшую внутри страны и за её пределами, и уничтожил. Вот что надо праздновать сегодня», — считает Орлова. На сайте блогера Ильи Варламова появилась статья, в которой подвергалась критике тенденция наряжать на 9 Мая детей в военную форму. «К почитанию памяти предков, погибших на страшной войне, весь этот маскарад отношения, разумеется, не имеет — обычная ярмарка тщеславия, — говорится в статье. — Кроме того, милитаризация детей активно пропагандируется государством». Такую точку зрения разделяет и президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман, заявивший на своей странице в Facebook, что его «достали» «с детьми в гимнастёрках» и «с бантами георгиевскими на пиджаках». Ещё одного блогера — Алексея Навального — возмутило, что в костюмированном шествии в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле, прошедшем под лозунгом «Фашизм — на свалку истории», человек, изображавший фашизм, сидел в «клетке». «Всё-таки живёт в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят, как сублимировать свою страсть к ролевым играм», — съязвил оппозиционер. На параде в Нижнем Тагиле по городу возили клетку с «пленными немцами». И всё-таки живет в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят как сублимировать свою страсть к ролевым играм. Думаю, хорошо бы всю администрацию города к доктору сводить. pic.twitter.com/fOBEFsJS7r — Alexey Navalny (@navalny) 9 мая 2019 г. Нашёл повод обвинить Кремль и проживающий в Лондоне экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Правда, в отличие от ряда других критиков власти, он не готов отказаться от празднования Дня Победы. «Кремль сделал всё, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям, многое ему удалось, часть людей готовы отдать, отказаться от праздника. Я — нет», — написал политэмигрант в своём Twitter. Кремль сделал все, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям-многое ему удалось, часть людей готовы отдать, отказаться от Праздника. Я -нет. Война лишила меня деда, здоровья мамы... И в день ее окончания я буду поднимать чарку до конца своей жизни... — Ходорковский Михаил (@mich261213) 9 мая 2019 г. «Так делают по всему миру» То, что оппозиционная политическая ориентация не всегда означает борьбу с празднованием Дня Победы, продемонстрировал и журналист Олег Кашин. «О приближении праздника узнаю от людей, которых ужасает «Бессмертный полк». Эти люди, конечно, не правы. Вообще, из всех достижений эпохи «Бессмертный полк» — самое бесспорное», — отметил журналист в своём Telegram-канале. А живущий в США политолог Николай Злобин, известный своими критическими высказываниями в адрес российской власти, и вовсе вышел на шествие «Бессмертного полка» (к слову, уже не в первый раз). «Войны больше не будет» Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своём отношении к параду 9 Мая: «Хотела написать: «Я люблю парад, хотя ненавижу войну». Но нет. Неправильно. Я люблю парад ИМЕННО потому, что ненавижу войну. Парад — значит, война закончилась. Парад — значит, войны больше не будет». Хотела написать 'я люблю парад, хотя ненавижу войну'. Но нет. Неправильно. Я люблю парад ИМЕННО потому, что ненавижу войну.



Парад - значит, война закончилась. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2019 г. Ведущий радио «Вести FM» Армен Гаспарян отметил, что тех, кого «корёжит» от Дня Победы, — абсолютное меньшинство. «По итогам сегодняшнего «Бессмертного полка» с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корёжит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть», — подчеркнул журналист. По итогам сегодняшнего «Бессмертного полка» с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корежит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 мая 2019 г. В свою очередь, поп-певец Александр Буйнов опубликовал фото с концерта в честь Дня Победы вместе со Львом Лещенко, Владимиром Винокуром и Василием Лановым, поздравил ветеранов и призвал «язвенников» с «кривыми ухмылочками» улыбнуться по-человечески. «День Победы — это праздник, когда все надевают заслуженные (!) награды: государственные, Минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески, красиво, во весь рот! С праздником!» — написал артист. Многие известные медиаперсоны не стали ввязываться в заочный спор по поводу праздника с его критиками, а просто отдали дань памяти ветеранам. «Настроение отличное! И праздник — ВЕЛИКИЙ! С Днём Победы!» — отметила телеведущая Ольга Скабеева, опубликовавшая в своём Instagram фото с трансляции парада Победы на Красной площади. «Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение», — подчеркнула генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. 9 мая — День Победы во имя жизни и свободы всех будущих поколений. Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение. С Днём Победы!⠀ pic.twitter.com/PjhSUfNKjV — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 9 мая 2019 г. Журналист Максим Соколов процитировал Анну Ахматову: Вот о вас и напишут книжки:

«Жизнь свою за други своя»,

Незатейливые парнишки —

Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, —

Внуки, братики, сыновья! Марина Юденич, известный блогер и председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, рассказала о своих родственниках — ветеранах Великой Отечественной, в том числе и о матери. «Это фото я нашла в альбоме совсем случайно.

«Оно неудачное, — сказала мама, — у меня тут опущены уголки рта».

И убрала куда-то за обложку альбома. Оно удачное, мама. Очень удачное.

Я помню, я горжусь», — написала Юденич. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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