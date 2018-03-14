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Карьерный рост: Трамп повысил пресс-секретаря Госдепа до заместителя главы ведомства

14 марта 2018, 08:39  •  105 • Политика
Глава Белого дома назначил Науэрт исполняющей обязанности замгоссекретаря.
Президент США Дональд Трамп повысил официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт до исполняющей обязанности заместителя госсекретаря. Такой информацией поделились в пресс-службе Белого дома.
Ранее должность замглавы Госдепа занимал Стив Голдстейн, который 13 марта был уволен со своего поста вместе со своим начальником Рексом Тиллерсоном. Место нового госсекретаря США занял уже бывший глава ЦРУ Майк Помпео.
Напомним, что политическая чехарда в США началась после сообщения Трампа в соцсети Twitter об увольнении Тиллерсона. Затем был выбран и новый глава ЦРУ. Пост получила Джина Гаспел, прославившаяся своей ролью в создании системы пыток водой, а также в уничтожении видеодоказательств издевательств над заключёнными.

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