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Карен Шахназаров поставил вопрос ребром: "Россия - Империя или торговое предприятие?"
29 сентября 2020, 15:30 • 150 • Политика
Режиссёр Карен Шахназаров в эфире у Владимира Соловьёва размышлял о статусе России и главном вопросе, на который мы продолжаем искать ответ: "Россия - Империя или торговое предприятие?" От ответа на этот вопрос, который в первую очередь дадут на государственном уровне, и зависит будущее страны.
Известный российский и советский кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" накануне призвал российские власти определиться со статусом страны в свете обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Да и в целом по следам большого количества инцидентов на евразийском пространстве.
Шахназаров понимает всю сложность ситуации в вопросе поддержки или Армении, или Азербайджана:
"С одной стороны, Армения - союзник, член ОДКБ. К тому же там наша военная база. С другой стороны, Азербайджан - бывшая советская республика, да и народ, который в составе Российской Империи долго жил. И в принципе отношения с ним тоже важны. Есть масса общих экономических проектов, масса связей..."
Однако надо понимать, что Россия лично для себя не может ответить на главный вопрос, продолжил Шахназаров:
Те же ошибки, как считает Шахназаров, мы допускаем и в отношении Украины с Белоруссией. Кроме того, есть и внутреннее ощущение народов, продолжил режиссёр.
"Ведь Советский Союз предлагал проект: мы построим самое лучшее и справедливое общество на Земле. Мне могут сказать, что это идеализм. Да, так и есть - идеализм, но это работало. А мы чем сейчас привлекаем? Например, тем, что будем газ продавать по тем же ценам, что и себе. Это несколько рыночный разговор. И тут как не относись к американцам, но у них-то идея сохранилась. У американцев это идея, хоть и переживает кризис, но существует: мол, мы - лучшая организация для общества, и мы предлагаем всем жить по нашим правилам".
Карен Шахназаров вполне допускает, что может быть выбран и рыночный статус. Но тогда не стоит обманывать самих себя:
Полная версия эфира доступна на официальном канале программы в YouTube.
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