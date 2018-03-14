Карен Шахназаров: "Если этих кандидатов расставить по-другому - ничего не поменяется..."

- Карен Георгиевич, я ваш фанат, ваши фильмы практически все знаю. И с удовольствием смотрю по ТВ «Вечер с Владимиром Соловьевым», когда вы участвуете.

- Спасибо...

- И вас там никто и никогда не перебивает. Не то, что - на теледебатах кандидатов в президенты... А как их вы, как режиссер, как рядовой избиратель, как человек, - воспринимаете?

- Если честно, и на меня дебаты производят, мягко говоря, удручающее впечатление. Хотя с симпатией отношусь практически ко всем, кто в них участвует. Но когда за всем этим наблюдаешь...

- А вы себя заставляете дебаты смотреть, да?

- Нет, специально не смотрю... Но от этого всего не спрячешься же. Так вот, смотришь на это все - и, конечно, возникает мысль: а зачем идти на такую важную должность, если совсем нечего сказать? Никакой программы реальной и никаких реальных идей я, к сожалению, не слышал пока на этих дебатах. Меня это несколько пугает.

- Да? Почему?

- Пугает в том смысле, что, получается - да, действительно, на сегодняшний день мы имеем такой вот выбор... Это же тоже не очень хороший симптом для политической жизни вообще страны. Я слышал всякие там выводы – вот Кремль зачистил поле…

- И не такое услышишь.

- Ну, как поле можно зачистить?

- Да вон их сколько! Претендентов... А, может, их неправильно на дебатах расставляют?

- Да нет, тут ничего не поменяется, от того, что поставишь по-другому… Какое это имеет значение, как поставили?

- А если их не всех сразу на «съемочную площадку», а - по паре, если бы вот дебаты - один на один?

- А я не представляю, как в такой конфигурации можно - один на один? Понимаете, мы все время берем дебаты, типа, как в Америке. Но там в конечном счете дебаты происходят всегда между двумя людьми.

- Ну да, там два претендента как бы основных.

- У французов максимум было трое или четверо.

- Ну, да.

- А тут как? Их сколько? Семь - восемь у нас? Ну, как это будет? Значит, сперва Жириновский с Собчак, потом Жириновский с Бабуриным, потом Бабурин еще с кем-то? Я не представляю…

Формы и форматы могут быть разные. Но еще раз - дело не в этом же! Я абсолютно уверен - если есть реальная программа и есть что сказать, - вовсе не так важно, как ты стоишь и кто рядом с тобой на этих дебатах... Все сводится к тому, что если выберете меня – всем будет хорошо! Если, допустим, ты говоришь, что надо все национализировать, тогда у меня вопрос - а будет в этом случае все это работать?

- А вот поливание водой, матерные слова, вульгарности всякие?

- Это как раз хорошо.

- Почему?

- Ну, я смеюсь, конечно... (смеется)

- А как вам «предвыборный компрпомат», без которого не обходятся нынешние дебаты?

- Если ты идешь на выборы, ты должен, строго говоря, посмотреть, что у тебя там со счетами твоими. Понятно, что тебя будут проверять и ковырять – это нормальная предвыборная борьба. И понятно, что никто тебе дорогу в Кремль не устелет лепестками роз. Ты должен понимать это. А если, извините, ты не понимаешь этого, так чего жаловаться?

- То есть, когда некоторые из кандидатов говорят, что кто-то, мол, специально все так устроил, чтобы показать - какие глупые, скандальные люди пришли на дебаты...

- По-моему, надо претензии, прежде всего, к себе предъявлять. Я думаю, что, если бы прозвучали какие-нибудь реальные слова, которые бы достигли ума и сердца людей, то такого впечатления не было бы. Поэтому с этим ничего не поделаешь. Ты хочешь играть в такие игры? Так будь готов к ним. А это серьезная игра, надо серьезно к этому готовиться.

Такое ощущение, что некоторых кандидатов во всем этом привлекает только то, что в их биографии потом будет написано: выдвигался на пост президента… Никто не будет там смотреть, какой он процент набрал, зато – как звучит!