Карельские чиновники подвели Кремль под международный скандал

Новая точка социального напряжения появилась на карте России – жители нескольких посёлков в Карелии намерены обратиться в ООН с жалобой на коммерсантов, вырубающих заповедный лес, и чиновников, которые их покрывают. Причём много шансов, что жалоба будет услышана.

Сюжет: Экология

Не сказать, что в ООН так сильно переживают за российских граждан, чтобы вставать за них горой, однако в данном случае у заявителей есть серьёзный козырь. Дело в том, что район, о котором идёт речь, является местом компактного проживания небольшого финно-угорского народа – вепсов. Некогда вепсы занимали обширную территорию на севере страны, а нынче они имеют официальный статус коренного малочисленного народа, проживая в основном около села Шелтозеро в Прионежском районе Карелии. Поселение лежит вдали от федеральных трасс. Чтобы попасть сюда из столицы Карелии Петрозаводска, надо около полутора часов петлять вдоль Онежского озера по разбитому двухполоснику. Потому оставшиеся вепсы живут практически теми же традиционными промыслами, что и их предки: охота, рыбалка, грибы-ягоды.

Однако в конце прошлого года вепсы неожиданно узнали: лесные территории в Шокшинском, Шелтозерском и Рыборецком лесничествах общей площадью почти 50 тыс. гектаров переданы в аренду на 49 лет деревообрабатывающему комбинату «Калевала». Причём, что самое интересное, соответствующее решение было принято в тиши кабинетов ещё два года назад, а местные узнали о нём только тогда, когда в их родовые леса въехала лесозаготовительная техника. Естественно, что вепсы возмутились – почему не согласовали с ними?

Сейчас в поселении создали инициативную группу, открытые письма отправлены и регио­нальным чиновникам, и главе государства. Авторы обращения ссылаются на статью 69 Конституции РФ, в которой закреплены права в отношении коренных малочисленных народов России.

«Лесным попечительским советом утверждён национальный стандарт, который разрешает использовать древесину, заготовленную в лесах, несертифицированных по схеме совета, но для этого предприятие должно гарантировать, что источник несертифицированного материала не является неприемлемым. А неприемлемыми источниками совет считает древесину, заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав. Поэтому в целях защиты исконной среды обитания малочисленного коренного народа вепсов совет направит обращение в ООН», – рассказывает о намерениях протестующих местный активист Вадим Карабинский.

Вепсы уверены, что там на их беду точно обратят внимание: налицо нарушение Декларации ООН о правах коренных народов. Международная общественность резво реагирует на всяческие притеснения представителей национальных меньшинств, особенно связанные с экологическими проблемами. А значит, скандал Москве гарантирован – тут и правозащитники подключатся, и либеральная пресса, и Грета Тунберг не преминет высказаться.

Заповедные карельские леса продолжают уничтожать. Жёлтые проплешины на спутниковом снимке – следы вырубок (фото: Яндекс.Карты)

Упрямые вепсы

Казалось бы, что могут сделать малочисленные аборигены? Но надо учитывать северный менталитет. Всего четыре года прошло с того момента, когда в находящейся неподалёку деревне Суна местные жители, защищая свой лес от вырубки, в прямом смысле слова ложились под лесозаготовительную технику. Пенсионеры, оберегая деревья, больше года жили в лесу – ни заманчивые перспективы, которые рисовали им чиновники, ни вдумчивые беседы с сотрудниками ФСБ на них не подействовали. И когда про скандал начали писать даже китайские (!) издания, власть отступила, предпринимателю предложили другую делянку. Можно вспомнить и попытку завезти в Карелию на необорудованный полигон мусор из соседней Ленинградской области – по мусоровозам просто начали стрелять из тайги, отчего водители отказались ехать в такие рейсы. Так что властям стоит трижды подумать, доводить ли дело до греха или всё-таки объяснить местным чиновникам, что тем следует укоротить свои интересы.

Вепсы уверены, что на их беду точно обратят внимание: налицо нарушение Декларации ООН о правах коренных народов. Международная общественность резво реагирует на всяческие притеснения представителей национальных меньшинств, особенно связанные с экологическими проблемами (фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС)

Но пока это не произошло, исполнительный директор того самого ДОК «Калевала» Валерий Пучков утверждает: всё сделано по закону. «Это государственный лесной фонд, он не принадлежит ни карелам, ни вепсам. Это собственность РФ, которая передаётся в управление на определённый период арендатору», – заявляет он, обещая, что взамен срубленных деревьев будут высажены новые. Однако вепсы не верят. Дело в том, что ДОК «Калевала» входит в состав группы компаний «Компакт», владельцем которых является известный питерский бизнесмен Клименти Касрадзе. Летом прошлого года банк «Возрождение» подал банкротный иск к АО «Компакт». Сумма исковых требований превышает 188 млн рублей. При этом, как пишет «Коммерсантъ», «Компакт» уже не первый год испытывает финансовые трудности – по итогам 2017 года чистый убыток составил 168,4 млн рублей, в 2018 году – почти 70 млн рублей, а в 2019-м уже достиг 3,6 млрд руб­лей.

Потому местные полагают, что вполне реален другой сценарий. Лесозаготовители вырубают самые ценные и доступные деревья, а после этого, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, уходят из района, оставив вепсов с пеньками и разорённой природой. Тем более что подобные прецеденты в Карелии случаются часто.

Природу убивают

«Вырубки в Карелии огромные и практически догнали Сибирь. Если там лес был продан под тотальное уничтожение китайцам и они с этим успешно справляются, то здесь лес вырубают наши же граждане. Сотни лесовозов – я ещё нигде столько не видел лесовозов за раз! – вывозят лес с раннего утра и до поздней ночи. Мы попытались добраться до самых крупных вырубок, а там делянки дают как можно дальше в тайге, чтобы местные жители и общественники «не возникали». Добраться практически невозможно, нужен ЗИЛ как минимум. Поэтому взяли снимки вырубок со спутника – хватит, чтобы оценить масштабы. Но и фото вырубок есть, так как их настолько много, что спрятать не сможет уже никто. Когда находишься там, на месте, ты понимаешь, насколько ужасно то, что делают с нашей природой. Её убивают», – горячится российский путешественник и защитник природы, член Русского географического общества Павел Пашков.

Подтверждает это и статистика: в 2019 году объём лесозаготовки в Карелии достиг 7,7 млн кубометров. Это наибольший показатель для региона за последние 20 лет. При этом восстанавливать леса явно не успевают. Для лесозаготовителей это дополнительные финансовые расходы, поэтому к высеву леса относятся спустя рукава, и именно в этой части в отчётах, как полагают эксперты, больше всего приписок. К тому же известно, что немалая часть леса вырубается неофициально и по документам не проводится, подобные серые схемы позволяют существенно экономить на налогах. Так что по факту леса в Карелии с каждым годом всё меньше.

Кстати