|
Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
10 марта 2020, 16:35 • 99 • Политика
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Карелин во вторник, 10 марта, снял предложенную им поправку в Конституцию России о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента, передает ТАСС.
Ранее во вторник Карелин заявил, что планирует внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении в Основной закон страны. Согласно инициативе, Думу предлагалось наделить правом двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент России мог бы назначать новые парламентские выборы.
Новость дополняется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2020, 23:35
|
04 марта 2020, 09:35
|
06 марта 2020, 17:35
|
07 марта 2020, 00:35
|
06 марта 2020, 06:35
|
04 марта 2020, 09:35
|
06 марта 2020, 02:35