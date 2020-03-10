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Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

10 марта 2020, 16:35  •  99 • Политика
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Карелин во вторник, 10 марта, снял предложенную им поправку в Конституцию России о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента, передает ТАСС.
Ранее во вторник Карелин заявил, что планирует внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении в Основной закон страны. Согласно инициативе, Думу предлагалось наделить правом двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент России мог бы назначать новые парламентские выборы.
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