Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Карелин во вторник, 10 марта, снял предложенную им поправку в Конституцию России о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента, передает ТАСС.

Ранее во вторник Карелин заявил, что планирует внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении в Основной закон страны. Согласно инициативе, Думу предлагалось наделить правом двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент России мог бы назначать новые парламентские выборы.

Новость дополняется.