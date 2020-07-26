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«Кардинальные» меры Лондона: как Великобритания планирует защищаться от «российской угрозы»

26 июля 2020, 20:00  •  89 • В мире
Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес поддержал курс правительства страны, направленный на пересмотр подхода к обеспечению безопасности из-за «угроз» со стороны России и Китая. По его словам, это будет «самый кардинальный пересмотр» политики в этой сфере со времён холодной войны. Министр обороны Британии напомнил об испытаниях российского спутника, который якобы обладает «оружейным потенциалом» и представляет опасность для космических аппаратов королевства. Ранее в МИД РФ опровергли подобные заявления со стороны официальных представителей Вашингтона и Лондона. Между тем эксперты обращают внимание, что высказывание Уоллеса — далеко не первое обвинение Британии в адрес России за последнее время.
 
Военнослужащие Соединённого Королевства Facebook © British Army
 

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме газете The Telegraph заявил, что правительство Соединённого Королевства намерено создать «оборону нового поколения» из-за угроз со стороны РФ и КНР. По его словам, очень важно, что страна пересматривает внешнюю политику и деятельность в сфере безопасности.

В качестве примера «угрозы», которая, с точки зрения Лондона, исходит от Москвы и Пекина, Уоллес рассказал о проведённом Россией испытании космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом. Также глава британского ведомства сообщил, что аналогичные системы разрабатывает Китай.

«Такие действия лишь подчёркивают важность проводимого в настоящее время правительством пересмотра нашего внешнеполитического курса, а также политики в области безопасности, обороны и развития — это самый основательный и кардинальный пересмотр со времён окончания холодной войны», — заявил Уоллес.

«Русофобия в фейковой огранке»

На днях целый ряд официальных лиц Великобритании и США обвинили Россию в милитаризации космоса. В частности, 23 июля командующий космическими войсками генерал Джон Рэймонд сообщил, что 15 июля Москва провела испытания аппарата «Космос-2543», который он причислил к противоспутниковому оружию. По его словам, данный объект проводил манёвры рядом с американским орбитальным объектом.

В Москве отвергли претензии Лондона и Вашингтона. В МИД РФ назвали обвинения в адрес России «пропагандистскими информационными вбросами» и уличили американские и британские власти в том, что они в очередной раз искажают информацию о деятельности России в космосе. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, проведённые испытания «не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права».

«По информации нашего военного ведомства, российский «спутник-инспектор» провёл проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата», — сообщили в МИД РФ.

По мнению Москвы, подобными обвинениями Великобритания и США пытаются дискредитировать космическую деятельность РФ и мирные инициативы по предотвращению гонки вооружений во внеземном пространстве.

Как заявил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров, претензии к Москве по поводу милитаризации космоса стали новым предлогом для распространения антироссийской истерии в британском обществе.

Обвинения властей Соединённого Королевства укладываются в канву мощной русофобской кампании, которую Лондон запустил в середине июля, подчеркнул эксперт.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года посредством «онлайн-распространения незаконно полученных и утекших правительственных документов». Предполагаемая утечка касается переговоров о заключении новой торговой сделки между Великобританией и США.

  • Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
  • Reuters
  • © Hannah McKay

В ноябре прошлого года копии этих секретных документов предъявил на тот момент лидер Лейбористской партии Джереми Корбин (сейчас он не занимает этот пост). Политик уличил Лондон в излишней уступчивости в переговорах с американцами.

Примечательно, что ещё до публикации этих документов президент США Дональд Трамп назвал возможную победу Корбина на выборах «очень плохим вариантом» для Великобритании. В интервью, которое американский президент дал лидеру Партии брексита Найджелу Фараджу в эфире радио LBC, Трамп заявил, что если Корбин станет премьером, то «поведёт вас по плохому пути и заведёт в очень плохие места». После чего высказался в поддержку действующего премьер-министра Бориса Джонсона. В ответ тогдашний лидер лейбористов обвинил главу Белого дома во вмешательстве в британскую избирательную кампанию.

Опрошенные RT эксперты констатировали, что правящая в Соединённом Королевстве элита игнорирует чрезмерное американское влияние на внутренние дела страны и продолжает раскручивать тему «российского вмешательства» с использованием формулировок вроде знаменитой highly likely.

Так, 21 июля парламентский комитет Великобритании опубликовал 50-страничный доклад, в котором обвинил Россию в кибератаках и распространении дезинформации. В частности, под подозрение властей королевства попали телеканал RT и агентство Sputnik, которые якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в ЕС в 2016 году.

В МИД РФ назвали доклад о «российском вмешательстве» проявлением «русофобии в фейковой огранке». Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что документ является «пустым выхлопом». По её словам, в отчёте нет ни доказательств, ни конкретных фактов. В Кремле также отвергли обвинения Лондона в кибератаках и попытках повлиять на политические процессы в Великобритании.

На следующий же день после публикации парламентского доклада британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, речь фактически идёт о лишении телеканала лицензии на вещание.

Рост шпиономании

Владимир Винокуров считает, что растущий объём обвинений в адрес России способствует распространению в британском обществе шпиономании, которая несколько угасла после скандала вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

25 июля со ссылкой на источники британская газета Daily Mail сообщила, что Борис Джонсон планирует радикально изменить законодательство в сфере государственной измены и борьбы со шпионажем. Также, по словам журналистов, будет сформирован реестр иностранных агентов влияния, действующих на территории страны.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
  • © Andrew Milligan / Pool via REUTERS
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Как утверждает газета, ссылаясь на доклад о «российском вмешательстве», в настоящее время лишь 4% ресурсов британских силовых ведомств сосредоточены на противостоянии «враждебным» иностранным государствам. 

«Великобритания постоянно ищет предлоги для очернения политики России, будь то космос или шпионаж. Однако эти обвинения и набирающая обороты шпиономания не могут привести к положительным последствиям ни для Соединённого Королевства, ни для российско-британских отношений, ни для коллективного Запада, теряющего свою монолитность», — подчеркнул Винокуров.

По мнению эксперта, в нынешней ситуации правительству Джонсона необходимо сконцентрировать усилия государства на борьбе с пандемией коронавируса, а не на поисках «российского следа» в проблемах, которые переживает политическая система и спецслужбы страны.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман обратил внимание на то, что русофобия и шпиономания являются удобным поводом для увеличения финансирования спецслужб и военного ведомства Великобритании.

«Британцы действуют по вполне понятному алгоритму. Придумывается какая-то внешняя угроза, а через регулярные заявления и публикации в СМИ завышается её значимость в общественном сознании. В итоге подготавливается благоприятная почва для выделения дополнительных средств на далеко не самые необходимые вещи», — пояснил Фельдман в комментарии RT.

Эксперт обратил внимание на то, что в последние годы дискредитация политики Москвы превратилась в «фактор внутренней британской политической жизни». Кроме того, Лондон пытается использовать антироссийский дискурс для укрепления позиций на международной арене и демонстрации верности «союзническому долгу» США.

«Великобритания стремится получить качественно новую роль в системе международных отношений и превратиться во второй после США флагман западной цивилизации. Это также является одной из причин агрессивной русофобской риторики. В ответ Москва действует холодно, стратегически чётко, с пониманием всех угроз и вызовов», — подытожил Фельдман. 

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