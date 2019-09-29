«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России

Страны Запада кардинально поменяли свою позицию относительно Украины, перейдя на сторону России. Такую точку зрения высказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица. Он также отметил, что эта тенденция наблюдается на фоне ослабления Запада и усиления России. Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко констатировал «деградацию санкций» против Москвы и отмечал нежелание Запада соблюдать ранее введённые рестрикции. Эксперты полагают, что Украине изначально отводилась роль «рычага давления» на Россию, однако сейчас на первое место выходит прагматичная позиция, согласно которой нужно налаживать отношения с РФ.

В последнее время страны Запада кардинально поменяли свою позицию по поводу Украины и «перешли на сторону России», усилившей свои геополитические позиции. Такое мнение в эфире интернет-канала UkrLife высказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде — резкое ослабление Запада и усиление России. И эта тенденция набирает обороты», — заявил Перепелица.

По его словам, укрепление позиций Москвы отчасти связано с тем, что Россия «заполнила вакуум», образовавшийся на фоне ослабления влияния США во всём мире, включая постсоветское пространство. Перепелица отметил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией, а также напомнил, что французский лидер Эммануэль Макрон недавно обозначил намерение наладить отношения с Москвой.

«Запад абсолютно, на 180 градусов, поменял свою позицию относительно Украины... Теперь он на стороне России», — добавил директор Института внешней политики.

В сложившейся ситуации, полагает Перепелица, Украине остаётся усиливать свои вооружённые силы и переходить к «активной обороне».

Стоит отметить, что в середине сентября глава украинского МИД Вадим Пристайко выразил мнение, что западным странам становится всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

Министр заявил, что введённые рестрикции «не идеальны», а «санкционный фронт» на Западе ослабевает. Проявление этой тенденции он увидел, в частности, в восстановлении полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также при обсуждении вопроса о возможном возвращении Москвы в состав G8.

Позднее в интервью «Европейской правде» он подробнее пояснил свою точку зрения, констатировав «деградацию» антироссийских санкций. Пристайко добавил, что таким образом санкции разваливаются как целостный механизм.

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Всё это — деградация санкций», — отметил министр.

«Мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода». Мы говорим: «Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — добавил Пристайко.

Отметим, что делегация Украины выразила протест в связи с возвращением России в ПАСЕ и отказалась от участия в работе осенней сессии консультативного органа, которая пройдёт с 30 сентября по 4 октября.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении делегации.

Отношения России и Запада

Формальным поводом для резкого ухудшения отношений между Россией и Западом стала ситуация вокруг Украины, где после государственного переворота 2014 года началась гражданская война. Киев неоднократно обвинял Москву в том, что она якобы участвует в конфликте на востоке страны. Однако в РФ последовательно подчёркивают безосновательность такой риторики, поскольку Россия — не субъект, а гарант Минских соглашений, задача которых заключается в урегулировании конфликта в Донбассе.

Также весной 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Однако, несмотря на открытый характер референдума, Запад обвинил Россию в аннексии Крыма и ввёл рестрикции. Москва в ответ установила контрсанкции, перейдя к реализации стратегии импортозамещения. Вместе с тем в России на самом высоком уровне неоднократно отмечали, что говорить на языке санкций контрпродуктивно.

«Что касается санкций, это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — констатировал Владимир Путин в августе 2018 году, комментируя расширение Соединёнными Штатами ограничительных мер.

Говоря о роли Украины в отношениях между Россией и Западом, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что определённые политические круги изначально отводили Киеву конкретную роль в этой схеме.

«Украина, конечно, Западу как таковая никогда не была нужна, кроме как в качестве «тарана» и «боевого топора» против России... Только из-за этого Украина представляла интерес для США», — сказал эксперт.

В то же время собеседник RT обратил внимание на прагматизм, с которым к отношениям с Россией пытаются подходить ряд западных лидеров.

«Есть Франция, и с какой бы иронией мы ни относились к Макрону, его прагматизм складывается в пользу нормализации российско-французских отношений. В отношении Трампа — он с самого начала своей избирательной кампании говорил о нормализации отношений с Россией», — отметил Домрин.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, что в ходе встречи с Путиным в августе 2019 года Макрон заявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу, и призвал наладить отношения с Москвой. По мнению Домрина, подобный прагматизм руководства США и Франции говорит о том, что имеется большой потенциал нормализации отношений России с этими странами. Однако есть примеры и других позиций.

«Что касается многих других западных государств, той же Прибалтики, например, или Польши, то никакой прагматизм никогда не перевесит их русофобию», — полагает эксперт.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв также выразил мнение, что Запад в ситуации с Украиной прежде всего преследовал собственные интересы.

«В международных отношениях наивно рассчитывать на то, что чужие интересы будут стоять выше своих. Конечно, Запад преследовал свои интересы. Он облекал их в соответствующею идеологическую и политическую форму, но в первую очередь радел за свои интересы и интересы ЕС», — отметил эксперт.

Однако теперь, по мнению собеседника RT, дело дошло до того, что западным странам приходится принимать решение о необходимости инвестирования значительных средств для продолжения этого «проекта».

«Тратить средства ни в чьи планы не входило. Потому что они изначально преследовали свои интересы. Также (факт остаётся фактом) они всегда поддерживали и будут поддерживать Украину как некий «противовес» или «рычаг давления» на Россию... На Украине сейчас просто идёт переоценка всего происходящего», — заключил эксперт.