Карающий меч Сердюкова уже был занесён над военной медициной России. Баранец рассказал о её спасении

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в связи с пандемией коронавируса вспомнил о спасении военной медицины России. По его словам, её чуть не развалили при предыдущем министре обороны Анатолии Сердюкове.

"Мы сегодня должны благодарить Бога, что во времена Сердюкова мы не смогли полностью убить военную медицину. Я хорошо помню то время, когда карающий меч Сердюкова замахнулся над Военно-медицинской академией, нашим главным военно-медицинским университетом, этой легендой, созданной ещё при Петре Первом. И хорошо помню, как я спасал академию. Когда пришла директива, я приехал по обращению нескольких докторов наук, светил, лауреатов Государственной премии, они прислали мне письмо: "Спасите, Виктор Николаевич". Я выехал туда - а тут пришёл приказ министра обороны Сердюкова о том, чтобы меня не допускали. Так в багажнике меня завозили на территорию академии. И всё-таки академию удалось спасти", - поделился Виктор Баранец.

Военный обозреватель "КП" напомнил также, как расформировывали госпитали. Однако в результате "убийственную" реформу удалось остановить.

"Я не думаю, что сегодня наша армия была бы в такой степени медицинской готовности, чтобы противостоять вирусу. И слава Богу, что у нас остались эти очаги военной медицины. Легендарные очаги. Что у нас сегодня Главное военно-медицинское управление идёт как раз в авангарде борьбы с этой заразой", - подчеркнул Виктор Баранец.

Полковник также прокомментировал гибель первого военнослужащего США от коронавируса. Баранец ответил на вопрос, могла ли допустить ошибку военно-медицинская комиссия при поступлении мужчины на службу.

"Вы знаете, как говорят в армии, нездоровых сюда не берут. Я не думаю, что где-то военно-медицинская комиссия прозевала этого первого американского моряка, который погиб от коронавируса. Это мог быть здоровый бык, который просто вкусно покушал на одном из вьетнамских пляжей. Абсолютно здоровый. Американцы утверждают в один голос, что "нулевой" коронавирусник появился всё-таки после захода американского авианосца во Вьетнам. Ну, это их версия. У нас пока нет повода не доверять им. Давайте будем смотреть, как дальше ситуация будет разворачиваться. Давайте держать кулачки, чтобы эта зараза не проникла в воинские части, наши российские родные", - заявил Виктор Баранец.