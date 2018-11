«Караван мигрантов» Трампа запретили на телевидении и в соцсетях. «Унижает человеческое достоинство»

Администрация социальной сети Facebook заблокировала ролик президента США Дональда Трампа о «караване мигрантов». Речь идет о платном продвижении видеозаписи. В решении отмечено, что материал «нарушает рекламную политику социальной сети», кроме того, подчеркивается, что ролик «унижает человеческое достоинство».

Раскритиковать «караван мигрантов» уже успели в эфире телеканала CNN - заявили, что материал расистский, а Fox News и NBC и вовсе приняли решение не показывать видео в своем эфире.

«Караван мигрантов» - видео, опубликованное сыном президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании. Впервые ролик появился в Сети 3 ноября. Людей, движущихся по Мексике к границе США - тот самый «караван мигрантов», в материале фактически ставят рядом с мексиканцем Луисом Бракамонтесом. Последний был осужден в 2014 году за убийство двух сотрудников полиции в Калифорнии.

CNN refused to run this ad... I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX