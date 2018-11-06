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«Караван мигрантов» Трампа запретили на телевидении и в соцсетях. «Унижает человеческое достоинство»
06 ноября 2018, 12:09 • 32 • Политика
Facebook запретил распространять ролик Трампа о «караване мигрантов». Подобные решения приняли и несколько телеканалов в США.
Администрация социальной сети Facebook заблокировала ролик президента США Дональда Трампа о «караване мигрантов». Речь идет о платном продвижении видеозаписи. В решении отмечено, что материал «нарушает рекламную политику социальной сети», кроме того, подчеркивается, что ролик «унижает человеческое достоинство».
Раскритиковать «караван мигрантов» уже успели в эфире телеканала CNN - заявили, что материал расистский, а Fox News и NBC и вовсе приняли решение не показывать видео в своем эфире.
«Караван мигрантов» - видео, опубликованное сыном президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании. Впервые ролик появился в Сети 3 ноября. Людей, движущихся по Мексике к границе США - тот самый «караван мигрантов», в материале фактически ставят рядом с мексиканцем Луисом Бракамонтесом. Последний был осужден в 2014 году за убийство двух сотрудников полиции в Калифорнии.
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