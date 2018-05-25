Караван идет

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Некоторые западные государства выступают против реализации "Северного потока - 2", предполагающего строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Основные противники проекта - США, Великобритания, Украина, Польша и страны Балтии, которые преследуют собственные геополитические и экономические цели.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий