Караулов выдал Гордону "крымскую сделку": "Ты хочешь честный ответ? Сейчас получишь"

Очередную попытку очернить возвращение Крыма в состав России и попутно действия наших властей предпринял украинский журналист Дмитрий Гордон. В интервью с российским журналистом и телеведущим Андреем Карауловым он задал провокационный вопрос: "Как вы считаете, аннексировав Крым и забрав часть Донбасса, Россия совершила трагическую ошибку?"

Напомним, Украина, как и ЕС и США, считают Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией, итоги референдума 2014 года здесь признавать отказываются, а в медиасфере регулярно всплывают громкие провокационные заявления о "возвращении" полуострова в состав Украины. Президент России Владимир Путин уже не раз отвечал на подобные инсинуации тем, что наша страна давно поставила точку в данном вопросе.

Караулов же огорошил в интервью Гордону заявлением о том, что "Крым был заложен Лениным в банк Рокфеллера". Это, к слову, одна из популярных "крымских" версий среди конспирологов.

"Ты хочешь честный ответ, и сейчас ты его получишь, - такими словами предварил Караулов свой ответ на вопрос Гордона о полуострове, а после выдал информацию о "крымской сделке".

"Итак, 50 какой-то год, Ленин берёт $50 млн у Рокфеллера на покупку паровозов и тракторов. Это связанный кредит. То есть мы берём не долларами, а техникой, - заявил российский журналист. - В какой кузне Ленин собирался трактора чинить, не очень понятно, но в банк был заложен Крым, полуостров Крым, от имени РСФСР".

Далее Караулов сообщает Гордону о том, что не случайно было выбрано место для Ялтинской конференции.

"Рузвельт и его жена Элеонора купили у Рокфеллера акции, - продолжил развивать свою мысль Караулов. - И Рузвельту очень хотелось посмотреть, во что же он "бабки"-то вложил, что же это за земля такая".

Журналист искренне уверен в том, что якобы "Крым в составе Украины - это была домашняя заготовка Сталина" и что эта информация по полуострову, мол, "секретная часть встречи в Ялте, до сих пор не раскрытая".

Всё это время Гордон периодически улыбался, а на одну из ремарок собеседника даже громко рассмеялся. Но после одной фразы Караулова о Крыме резко посерьёзнел и молчал.

"Поэтому мы забрали своё, - резюмировал российский журналист, говоря о возвращении Крыма в состав России. - Правда, своё, как ни больно это украинцам".