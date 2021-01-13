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Караулов выдал Гордону "крымскую сделку": "Ты хочешь честный ответ? Сейчас получишь"

13 января 2021, 17:20  •  284 • Политика
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону российский телеведущий Андрей Караулов выдал "секретную" "крымскую сделку". "Ты хочешь честный ответ, и сейчас ты его получишь", - предварил он свой комментарий для украинца. Итог Гордона явно огорчил. Караулов, рассуждая о Крыме, заявил, что "мы забрали своё".
Очередную попытку очернить возвращение Крыма в состав России и попутно действия наших властей предпринял украинский журналист Дмитрий Гордон. В интервью с российским журналистом и телеведущим Андреем Карауловым он задал провокационный вопрос: "Как вы считаете, аннексировав Крым и забрав часть Донбасса, Россия совершила трагическую ошибку?"
Напомним, Украина, как и ЕС и США, считают Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией, итоги референдума 2014 года здесь признавать отказываются, а в медиасфере регулярно всплывают громкие провокационные заявления о "возвращении" полуострова в состав Украины. Президент России Владимир Путин уже не раз отвечал на подобные инсинуации тем, что наша страна давно поставила точку в данном вопросе.
Караулов же огорошил в интервью Гордону заявлением о том, что "Крым был заложен Лениным в банк Рокфеллера". Это, к слову, одна из популярных "крымских" версий среди конспирологов.
"Ты хочешь честный ответ, и сейчас ты его получишь, - такими словами предварил Караулов свой ответ на вопрос Гордона о полуострове, а после выдал информацию о "крымской сделке".
"Итак, 50 какой-то год, Ленин берёт $50 млн у Рокфеллера на покупку паровозов и тракторов. Это связанный кредит. То есть мы берём не долларами, а техникой, - заявил российский журналист. - В какой кузне Ленин собирался трактора чинить, не очень понятно, но в банк был заложен Крым, полуостров Крым, от имени РСФСР".
Далее Караулов сообщает Гордону о том, что не случайно было выбрано место для Ялтинской конференции.
"Рузвельт и его жена Элеонора купили у Рокфеллера акции, - продолжил развивать свою мысль Караулов. - И Рузвельту очень хотелось посмотреть, во что же он "бабки"-то вложил, что же это за земля такая".
Журналист искренне уверен в том, что якобы "Крым в составе Украины - это была домашняя заготовка Сталина" и что эта информация по полуострову, мол, "секретная часть встречи в Ялте, до сих пор не раскрытая".
Всё это время Гордон периодически улыбался, а на одну из ремарок собеседника даже громко рассмеялся. Но после одной фразы Караулова о Крыме резко посерьёзнел и молчал.
"Поэтому мы забрали своё, - резюмировал российский журналист, говоря о возвращении Крыма в состав России. - Правда, своё, как ни больно это украинцам".

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