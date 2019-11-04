Караул достал

25 октября в Забайкальском крае в воинской части в посёлке Горный солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек – шестеро солдат и двое офицеров, ещё двое были ранены. А сам Шамсутдинов заявил, что не жалеет о содеянном. Одной из причин уже назвали дедовщину, хотя раньше неоднократно заявлялось, что неуставные отношения в армии полностью искоренены.

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Особенно показательно, что ЧП случилось в части, имеющей отношение к обслуживанию ядерных боеприпасов, где, казалось бы, должен царить идеальный порядок.

Трагедия произошла в войсковой части № 54160, расположенной в 85 километрах от Читы, в закрытом посёлке Горный. Когда караульные после смены на специальном городке разряжали оружие, рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь. В результате были убиты два офицера, пятеро солдат срочной службы и один контрактник, а ещё двое солдат получили тяжёлые ранения. Сам Шамсутдинов сразу же был задержан, сопротивления он не оказывал. Особенно обращает на себя внимание, как оперативно в интернете появился подробный фотоотчёт с места преступления с фотографиями кровавых следов и трупов. Происхождение этих фотографий с секретного военного объекта никто не объясняет.

Сейчас рядовой Шамсутдинов арестован на два месяца. Следственное управление СКР по Восточному военному округу предъявило ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Одновременно Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна будет установить его состояние в момент трагедии.

«Нервный срыв»

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Также обращает на себя внимание, что среди убитых были двое солдат, которые на следующий день должны были уволиться. Возможно, именно они, осознавая безнаказанность, перед предстоящим отъездом издевались над молодыми солдатами. Кроме того, бывшие солдаты этой части обращают внимание на чрезмерную требовательность офицерского состава, граничащую с жёсткостью.

Однако в Минобороны сразу же заявили, что преступление было вызвано исключительно личными, а не служебными обстоятельствами. Тем не менее разбираться в обстоятельствах произошедшего в воинскую часть была направлена представительная комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. Вместе с ним прибыл и заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Сейчас в части идут проверки, по итогам которых, как говорят эксперты, полетит немало голов. Вот только наказания по службе последуют лишь за сам факт ЧП, о дедовщине не будет сказано ни слова. Ведь одно упоминание о ней испортит всю благостную картину о реформе армии, в которой сегодня, как заявляют в Минобороны, для неуставных отношений больше нет причин. Поэтому сразу и прозвучали слова о том, что «повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям». Ещё одной причиной называется то, что эта воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры и вышестоящее руководство редко контролировало обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов.

По теме 3090 Дедовщине в российской армии дали объяснение Проблема дедовщины в российской армии все еще существует, несмотря на тот факт, что срок службы в рядах вооруженных сил сократился до одного года. Это явление обусловлено рядом причин, в том числе, недостаточной профилактикой насилия. Валентина МЕЛЬНИКОВА, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России: – Пока остаётся только гадать, что могло про­изойти на самом деле. Возможно, это связано с вымогательством денег: солдат жаловался, что у него пропала банковская карточка. При этом, наверное, стоит исключить преследования по национальному признаку. Неуставные отношения в армии были всегда, иногда они трансформируются в определённый уклон: где-то это больше издевательств, где-то вымогательства. Конечно, не все факты дедовщины приводят к таким расстрелам, здесь должно было совпасть несколько факторов: к примеру, солдату несколько дней не давали спать, он очень часто ходил в наряды, возможно, ему устроили какой-нибудь ненужный тренинг. Там, где оружие, где замкнутый мужской коллектив и где между мужчинами зреет серьёзный конфликт, обязательно следует ждать беды. Так неоднократно случалось на пограничных заставах, пока не была кардинальным образом пересмотрена вся система организации службы пограничников.

Отличник, патриот, убийца

Однако представители Комитета солдатских матерей Забайкалья с позицией военных не согласны. По их информации, над Шамсутдиновым издевались и чуть ли не окунали его головой в унитаз. Вот и все, кто знал Рамиля Шамсутдинова, в неофициальных беседах говорят, что были шокированы поступком и что сорваться он мог, только если для этого была веская причина.

Во многом они правы. В части, подобной той, где произошло ЧП, солдат обычно отбирают особенно строго. Вот и у Шамсутдинова биография просто загляденье: с детства мечтал стать офицером, неоднократно ездил в военно-патриотические лагеря, хорошо учился, был лидером. Что же заставило его стать убийцей?

Потому и крепнет мнение, что заявления о «личных проблемах» – это, возможно, всего лишь попытка отвести внимание общественности от проблемы неуставных отношений, которую в последнее время Мин­обороны тщательно маскирует. Справедливости ради следует отметить, что спад дедовщины действительно был, поскольку сокращение срока армейской службы до одного года в целом положительно сказалось на снижении масштабов насилия. Но теперь достигнутый эффект сходит на нет. Так, правозащитники отмечают, что количество жалоб на неуставные отношения в последние два года значительно увеличилось. Причём чаще всего обращения поступают из крупных частей. Как ни странно, одной из причин реанимации дедовщины стали поправки к закону «О статусе военно­служащих», запрещающие военнослужащим пользоваться смартфонами в воинских частях. Это стало серьёзно осложнять контроль за тем, что происходит в казармах. Раньше нередко записи с видеокамер на мобильниках, которые присылали военнослужащие, позволяли раскрывать преступления. При этом не каждый столкнувшийся с насилием в армии обращается в правоохранительные органы, предпочитая терпеть издевательства.

Тем временем в интернете организован сбор подписей в поддержку Рамиля Шамсутдинова. Подписи поставили уже 15 тыс. человек, которые считают солдата жертвой дедовщины.

P.S. Практически сразу после трагедии в Забайкалье стало известно о другом ЧП. В войсковой части 54055 РВСН в Калужской области в кабинете командира части был найден мёртвым военнослужащий срочной службы Сергей Сафонов. В свидетельстве о смерти, выданном родственникам, говорится о самоубийстве, однако родные не верят, что солдат сам наложил на себя руки. Он являлся одним из 10 детей православного священника, был верующим и потому вряд ли мог совершить суицид. Родственники считают, что дело должно расследоваться по статье 105 УК (убийство). По их версии, Сергей пожаловался командиру на воровство со стороны сослуживцев и после этого у него начались проб­лемы.