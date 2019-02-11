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Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник
11 февраля 2019, 08:54 • 129 • В мире
Беспилотник киевских карателей снял на видео прямое попадание сто двадцати двух миллиметрового снаряда в укрытие, где находились четыре защитника Донбасса. Все они скончались на месте.
Журналист Артем Кондратенко опубликовал в своем Тwitter-аккаунте попавшее в его распоряжение видео карателей ВСУ, которые сняли на видео с беспилотника гибель четырех защитников Донбасса.
В селе Саханка в Новоазовском районе Донецкой области после прямого попадания в укрытие погибли 4 защитника Донбасса.
ВСУ опубликовали эти кадры.
Каратели снимали обстрел с беспилотника, они также использовали его для корректировки прицела. Блиндаж был уничтожен из артиллерии 122 мм.
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