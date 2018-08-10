Каратели «Торнадо» в СИЗО Киева едва не сожгли охрану

В минувший четверг Лукьяновское СИЗО Киева потряс бунт. Усмирять заключенных пошел спецназ и Нацгвардия Украины.

Бунт устроили бывшие бойцы роты «Торнадо». Их осудили за тяжкие преступления во время АТО на Донбассе. Преступления были такими изуверскими, что Киеву пришлось даже расформировать «Торнадо». Который МВД Украины создавало из остатков батальона «Шахтерск» - тот «прославился» мародерством и убийствами.

В апреле 2017-го Оболонский райсуд Киева приговорил 12 экс-сотрудников «Торнадо» к различным срокам заключения. Экс-командир роты - рецидивист, убийца, садист и насильник нетрадиционной сексуальной ориентации Руслан Онищенко (кличка «Абельмаз») получил 11 лет лишения свободы. Остальных приговорили к срокам от 10 до 8 лет. Троим дали условно. Все это время экс-«торнадовцы» чалились в Лукьяновском СИЗО Киева. Там жили как рыба в воде, не желая менять условия отбытия наказания. Требовали у других заключенных деньги и сопровождали эти требования угрозами.

При этом, «используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и права на имущество, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к их совершению заключенных ».

Это стало известно после подавления бунта. А до того бывшие «торнадовцы», не желавшие уходить на этап, достали ножи и самодельные взрывпакеты.

- Во время обыска со стороны заключенных было оказано сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины, - говорится о официальном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины. - Заключенные угрожали физической расправой и убийством. Они облили работников органов бензином и пытались поджечь. Бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами. Старшему лейтенанту службы исполнения наказаний причинены телесные повреждения.

Поводом к бунту стал и тот факт, что экс-«торнадовцев» собрали в одной камере, где они почувствовали себя единой силой. Когда ряд осужденных из этой группы было решено вывезти в другие СИЗО, у ворот Лукьяновского СИЗО 40 человек пытались блокировать ворота. Хотели воспрепятствовать вывозу бунтовщиков. Трех из них развезли по другим местам. Остальных поместили в местный карцер. Генпрокуратура возбудила новое уголовное делу по факту случившегося. Скорее всего, участники бунта получат новые сроки.

«Разборками в рамках одной политической силы и одной социальной группы «героев революции» счел случившееся экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

- Подчиняющееся Народному Фронту МВД создало роту боевиков, которая оказала сопротивление следственному изолятору, подчиняющемуся Минюсту, находящемуся также в собственности Народного Фронта, - написал он на своей странице в «Фейсбуке» и резюмировал. – Не вижу сенсации.

Да, одни «герои революции» готовы резать других «героев революции». Странно, что еще не начали обвинять своих противников в том, что те - «агенты Кремля»...

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