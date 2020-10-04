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Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО

04 октября 2020, 10:05  •  80 • Украина

Привыкнув поддакивать Западу, Украина зачастую вредит собственным интересам, кроме того, не замечает, что и внутри самого НАТО уже проявились серьезные противоречия.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил известный украинский политолог Вадим Карасев.

«Что касается всей истории по поддержке Азербайджана и так далее. Это шаблонное, догматическое мышление. Раз у них там территориальная проблема Карабах, скажем так, это их территория, и они начали войну за освобождение территории, мы тогда их поддерживаем, потому что у нас Донбасс и Крым. Подождите, но там разная ситуация немножко, так, мягко говоря.

Во-вторых, почему мы попадаем в последнее время по Белоруссии, по этим всем делам пальцем в небо, делая все эти заявления? Потому что мы привыкли, что мы делаем все заявления после того, как согласовываем позицию с западными партнерами, то есть мы добавочную субъектность свою проявляем. Они формулируют там это всё, они согласовывают – позиция НАТО, ЕС, Германия и так далее, потом мы, как бы к ним присоединяемся.

Но подождите, сейчас такие события пошли, что мы не можем позволить себе вот просто повторять или присоединяться к позиции Запала. Потому что, например, у нас есть большая армянская диаспора и большая азербайджанская диаспора, и если мы сделаем неправильный акцент по войне Азербайджана и Армении, мы можем всколыхнуть здесь ситуацию между этими двумя диаспорами. Это надо понимать или нет?» – заявил Карасев.

«Забудьте те времена, когда мы могли сказать: НАТО сказало – мы за ними идём. Мы видим, что сейчас в НАТО происходит? НАТО делает заявления, Турция делает по-своему», – добавил политолог.

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