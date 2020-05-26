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Карасёв назвал украинских радикалов фашистами, а Стерненко — иконой нового радикализма

26 мая 2020, 20:55  •  26 • Украина

Нынешняя власть на Украине уклоняется от решительных действий, а такое поведение лишь усиливает новый радикализм. В акциях протеста принимают участие бывшие АТОшники и радикальные националисты, и для многих из них протестная деятельность стала работой, так как некоторые политические организации неплохо платят за митинги против своих оппонентов.

Об этом в эфире ток-шоу «15» на телеканале ZIK заявил политолог Вадим Карасёв.

По его словам, история с одесским радикалом Сергеем Стерненко, который в прямом эфире зарезал человека и тяжело ранил ещё одного парня, давно уже приобрела пропагандистско-политический характер, и ещё чуть-чуть — и Стерненко станет иконой нового радикализма.

«Власть уклоняется от решительных действий. Она не хочет ни с кем спорить, ни с кем ссориться, хочет так — между капельками, тогда это только усиливает новый радикализм. Это мы видели сегодня, когда сторонники пришли под здание СБУ, хотя СБУ — это такая организация, которую должны бояться вообще, а не пренебрегать таким. Это первое, и второе, что меня в этой ситуации больше всего беспокоит: есть правый радикализм, но если это будет и дальше увеличиваться эта ситуация, и будет возбуждаться это новое праворадикальное течение, я не исключаю, что появятся и левые радикалы», — прогнозирует Вадим Карасёв.

Как подчеркнул эксперт, «таких наёмных активистов будет больше, так как растёт безработица».

«Это напоминает мне плохие ассоциации с 30-ми годами ХХ столетия, когда безработная молодёжь, особенно ветераны, пришедшие с войны, Первой мировой войны, не нашедшие работу, фрустрированные разного рода поражениями и другими катаклизмами, занялись тем, что называется уличными разборками с политическим привкусом», — предсказал Карасёв.

По его словам, на Украине протестная деятельность неплохо окупается, так как политические партии готовы платить за устранение конкурентов с помощью участников боевых действий в Донбассе.

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