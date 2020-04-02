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Карасёв: международные кредиторы продолжают управлять Украиной

02 апреля 2020, 19:35  •  37 • Украина

На сегодняшний день у Киева нет сил или желания что-то изменить, поэтому он выбирает менее рискованный путь и идёт дальше по «накатанному пути», позволяя международным кредиторам властвовать и диктовать Украине, что и как она должна делать. Подтверждением является закон о рынке земли, принятие которого инициировал шантаж МВФ, отказывающегося иначе предоставить Украине «спасительный» транш.

Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт подчеркнул, что народ Украины может выбирать в правительство любых политиков, но реальная власть все равно находится в руках тех, кто контролирует монетарную и финансовую составляющую государства. По его словам, действующее руководство страны должно «развернуть этот корабль», но власти к этому не готовы, поэтому просто плывут по инерции.

«Знаете, как я это понял? Почему каждый новый министр здравоохранения, когда вступает в должность, должен в Facebook «прогнуться» под Ульяной Супрун? Ну нет ее уже. Более того, как пишет Андрей Портнов на Супрун есть подозрения в прокуратуре, поэтому она должна ходить на допросы, чтобы хотя бы понять, виновата она в чем-то или нет. Нет. Все «прогибаются», пишут, мол, спасибо и так далее. Это значит, что методология западных кредиторов по так называемому реформированию страны сохраняется по сей день», - отметил Карасёв.

Более того, сейчас на Украине начинается второй этап медицинских реформ, несмотря на то что все требуют вернуть медицину в состояние хотя бы 2013 года, так как тогда она была гораздо эффективнее.

«Почему надо менять концепцию медицинской реформы, которая была составлена нашими западными кредиторами? Потому что сейчас есть проблемы в оптимизации бюджета и нависшего кризиса. Необходимо больницы и другие медучреждения срочно перепрофилировать под инфекционные либо в будущем ориентировать медицину на новые инфекционные клиники, но это долговременные вложения. Надо понимать, что та модель медицины, которую нам предложила Супрун, сегодня абсолютно неправильная. Тем более что против нее заведено дело, потому что есть подозрения. Надо с этим разобраться», - констатировал Вадим Карасев.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины со второй попытки назначила экс-губернатора Одесской области Максима Степанова министром здравоохранения страны, за что проголосовали 246 народных депутатов. Такое решение было принято на втором за день экстренном парламентском заседании: в первом случае голосов не хватило (всего 217). При этом «продавить» назначение удалось именно благодаря мобилизации членов пропрезидентской фракции «Слуга народа». Так, если при первой попытке за Степанова проголосовали 182 депутата этой партии, то при второй — уже 195.

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Степанов назвал главными своими задачами борьбу с коронавирусом и завершение медреформы, начатой ещё при Ульяне Супрун:

«Впереди немало работы. Первый приоритет — борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чём обвинять, но есть определённая потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет — медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней».

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