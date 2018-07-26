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Карасин: российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть основой для обсуждения
26 июля 2018, 20:09 • 69 • Украина
Российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения. Об этом по итогам переговоров в Берлине заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
РИА Новости
«Мы, в свою очередь, объяснили все составные части предложенного нами в сентябре прошлого года проекта резолюции ООН по миссии содействию безопасности СММ ОБСЕ, мы считаем, что она может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения, и пояснили почему», — цитирует РИА Новости Карасина.
Он также добавил, что в ходе встречи политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки» затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе, но тему не обсуждали детально.
Ранее Карасин заявил, что на переговорах в Берлине обсуждались такие вопросы, как деградирующая в последнее время гуманитарная ситуация в Донбассе, а также угроза коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины.
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