Карасин: российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть основой для обсуждения

Российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения. Об этом по итогам переговоров в Берлине заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Мы, в свою очередь, объяснили все составные части предложенного нами в сентябре прошлого года проекта резолюции ООН по миссии содействию безопасности СММ ОБСЕ, мы считаем, что она может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения, и пояснили почему», — цитирует РИА Новости Карасина.

Он также добавил, что в ходе встречи политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки» затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе, но тему не обсуждали детально.

Ранее Карасин заявил, что на переговорах в Берлине обсуждались такие вопросы, как деградирующая в последнее время гуманитарная ситуация в Донбассе, а также угроза коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины.