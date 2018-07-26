Карасин: политдиректоры "нормандской четверки" затрагивали вопрос референдума в Донбассе

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос о проведении референдума в Донбассе затрагивался на встрече в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров МИД. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Вопрос о референдуме затрагивался, но подробно не обсуждался, - сообщил дипломат. - Мы пояснили, что отсутствие прогресса заставляет всех, в том числе нас, думать о каких-то новых формах и новых подходах, в этом смысле нет запрещенных способов".

"В детали мы сегодня не вдавались. Обмен идеями продолжается", - добавил Карасин.

Дипломат также заявил, что Киев до сих пор не готов брать на себя ответственность за осуществление каких-либо позитивных шагов по реализации минских соглашений.

По его словам, на встрече стороны "констатировали отсутствие сколь-либо значимых продвижений в реализации минских договоренностей".

Дипломат сказал, что по-прежнему, "несмотря на так называемое хлебное перемирие представители украинской власти не торопятся осуществлять разведение вооруженных сил в согласованных географических зонах". Он отметил, что Украина отказывается "от фиксации ранее достигнутой договоренности по формуле [бывшего главы МИД и нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера] Штайнмаера, которая касается посткризисного урегулирования на Донбассе".

"Складывается впечатление, что киевская власть не готова или не желает осуществлять даже небольшие позитивные шаги навстречу населению Донбасса, - указал дипломат. - Полагается на то, что удастся решить все проблемы руками международных организаций. Мы считаем, что это неверный подход".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки обсуждалась возможность проведения референдума в Донбассе. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если международное сообщество и США не могут заставить Киев выполнить "Минск-2", то можно обсудить другие опции урегулирования.