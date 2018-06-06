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Карасин: главы МИД "нормандской четверки" встретятся 11 июня в Берлине

06 июня 2018, 12:24  •  54 • Политика

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерская встреча "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина) запланирована на 11 июня в Берлине. Об этом заявил в среду статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Да, встреча планируется 11 июня", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Карасина, закрытых тем на встрече глав МИД нет, все вопросы будут обсуждаться. "Все темы будут обсуждаться, - отметил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос, будет ли затрагиваться тема миссии ООН в Донбассе. - Все темы, которые [стоят] на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан".

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.

Закрепление "формулы Штайнмайера"

Главы МИД "нормандской четверки" обсудят закрепление на бумаге "формулы Штайнмайера" и разведение сторон в станице Луганской.

"Это будет обсуждаться как раз на министерской встрече, - сказал он. - Мы надеемся, что эта встреча будет способствовать тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки замерзший по вине Киева политический процесс и продвижение в вопросах безопасности".

"Ключевую роль будут иметь два комплекта вопросов: разведение сил в Станице Луганской и подтверждение актуальности "формулы Штайнмайера", - подчеркнул Карасин.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, без разведения сил у Станицы Луганской и фиксации "формулы Штайнмайера" на бумаге встреча глав МИД бессмысленна.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

В сентябре 2016 года контактная группы по урегулированию на востоке Украины договорилась о начале создания в Донбассе так называемых зон безопасности, откуда должны быть отведены все вооруженные силы противоборствующих сторон. На первоначальном этапе это должно было произойти в трех пилотных районах - возле села Петровское (ДНР), поселка городского типа Станица Луганская и города Золотое (оба в ЛНР). Почти сразу удалось отвести силы и создать первые две зоны безопасности - у Петровского и Золотого. А вот попытки сделать это в районе Станицы Луганской до сих пор остаются безрезультатными. Киев постоянно ссылается на то, что в этом районе прежде должен быть установлен режим тишины в течение семи дней, чего якобы никак не удается достичь. Однако даже наблюдатели ОБСЕ уже не раз фиксировали там необходимое затишье.

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