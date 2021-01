Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов • 31 • Украина

Появление в журнале Time статьи о неонацизме украинских радикалов и о вербовке западных неонацистов в «Азов» свидетельствует о том, что на западе обратили внимание на эту проблему.



Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



«Во-первых, Time – один из самых уважаемых, статусных журналов на Западе. Во-вторых, это статья Саймона Шустера, который хорошо знает Украину. Он украинской темой занимается лет 15. Он уже получил какие-то там обвинения от нашей правой, националистической тусовки. На Западе уже обратили внимание – есть такая проблема украинская, ее надо решать.



Думаю, наша элита уже в основном понимает, что это слишком далеко зашло. Посмотрите, что сказал Аваков в выступлении в Харькове – ни националисты, ни бандюки, ни какие-нибудь боковые авторитеты не будут управлять в этом городе. Значит, есть понимание, что это уже вышло из-под контроля, это влияет на имидж страны в худшую сторону. Это еще больше бьет по и так не очень хорошей репутации страны. А репутация и имидж страны имеют и экономическое измерение.

Поэтому эта статья говорит о том, что эти силы будут терять влияние», – сказал Карасев.



Как сообщал «ПолитНавигатор», 7 января журнал Time опубликовал статью «Лайкай, делись, вербуйся: Как ополчение сторонников превосходства белой расы использует Facebook для радикализации и обучения новых участников» (Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members). В ней рассказывалась история вербовки в полк ветерана ВМС США Шона Фуллера, который приехал в Киев весной 2018 года. Подчеркивалась расистская идеология полка «Азов», его связь с западными структурами неонацистского толка и его влияние на них, масштаб экстремистской деятельности и вербовки молодежи из разных стран.



«Азов» – это гораздо больше, чем просто отряды. У него есть своя политическая партия, два издательства, летние лагеря для детей и отряд линчевателей, известный как Национальные дружины, которое патрулирует улицы украинских городов вместе с полицией.



В отличие от своих идеологических собратьев в США и Европе, у него также есть военное крыло, по крайней мере, с двумя тренировочными базами и обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до артиллерийских орудий.



По словам сотрудников правоохранительных органов трех континентов, за пределами Украины «Азов» играет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии. И действует как магнит для молодых людей, жаждущих боевого опыта. Али Суфан, консультант по безопасности и бывший агент ФБР, изучавший «Азов», считает, что за последние шесть лет в Украину приехало более 17 000 иностранных боевиков из 50 стран», – говорится в материале.

