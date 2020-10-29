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Карасев советует Зеленскому отказаться от Галичины

29 октября 2020, 21:35  •  65 • Украина

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет избраться на второй срок и еще раз провести свою партию в парламент, ему нужно отказываться от националистической риторики своего предшественника Петра Порошенко и не повторять больше его политику.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев.

Эксперт напомнил, что базовый регион для Зеленского и его партии – это юго-восток Украины, который не поддерживает ценности Порошенко.

«Теперь надо будет решать – или спокойно уходить, или надо готовиться. А если вы хотите, тогда надо будет менять вашу политику, потому что что выборы показали – если вы проводите политику Порошенко, то выигрывает на местных выборах Порошенко в этих регионах. Это не ваши избиратели. Ваши избиратели не во Львове, не в Галичине. Ваш избиратель, грубо говоря, Одесса и так далее туда, к Луганску. Они за вас голосовали в 19-м году.

Значит, если вы хотите претендовать на второй срок, если вы хотите выигрывать, «Слуга народа», хотите оставаться партией сильной и повторить свой успех, хотя бы стать полноценной парламентской партией, не обязательно выиграть, но закрепиться, значит, вам надо будет тогда возвратиться к своему избирателю. А ваш избиратель не там.
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Если вы проводите политику Порошенко, то вы только делаете лучше, подыгрываете Порошенко. Потому что он скажет: «Да, я прав. Раз Зеленский проводит мою политику, я прав». И избиратель думает: «Да, а кто лучше в этом смысле для меня – Порошенко или Зеленский? Ну, конечно, Порошенко», – заявил Карасев.

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