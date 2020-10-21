Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину

Украина должна быть благодарна советскому лидеру Иосифу Сталину за то, что он включил в состав Украинской ССР нынешние западноукраинские территории. Об этом рассказал известный украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»Польская кампания Красной армии сентября 1939 года, в советской историографии известная как освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию, завершилась присоединением к СССР этих территорий, в основной своей массе утраченных по итогам Рижского мира 1921 года. В настоящее время они входят в состав Гродненской и Брестской областей Белоруссии, а также Волынской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины.Также, отметил эксперт, именно благодаря заслуге Сталина в составе современной Украины оказалась нынешняя территория Закарпатской области.«Я хочу сказать в защиту Сталина, он не отдал Закарпатье Клименту Готвальду, который просил его в 1945 году просил его отдать её Чехословакии и присоединить к Словакии. Сейчас бы может быть, Закарпатье было бы в новой Словацкой государственности», — указал Карасев.Также, по его словам, в России многие говорят, что Сталин допустил большую ошибку потому, что присоединил Западную Украину, которая развратила всю страну и мутит воду.Если бы этого не произошло, то сейчас большая часть Украины была бы вместе с Россией, заключил политолог.