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Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
20 февраля 2021, 13:05 • 208 • Украина
На Украине все готово для начала полномасштабной военной агрессии против республик Донбасса. НАТО готов ввести на территорию Украины войска. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Владимир Карасев.
Противостоять России
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану оказать помощь в борьбе с «российской агрессией». Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.
Ллойд Остин уверен, что власти США продолжают «твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, он указал Киеву на необходимость реформ в оборонном секторе. Андрей Таран же в свою очередь выразил благодарность за поддержку.
Украина готова
Политолог Владимир Карасев отметил, что глава Пентагона выполняет поручение новоизбранного главы США. Цель для американцев неизменна — Россия.
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что администрация Байдена и так считает Украину своей вотчиной. Возможные оборонные заказы с целью доведения армии Украины до стандартов НАТО могут выступить частью транснационального бизнеса Байдена-младшего, а заодно и их сателлита Петра Порошенко.
Поставки вооружений
Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание, что США и так уже не первый год оказывают Украине военную помощь, включая прямые поставки оружия.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный
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