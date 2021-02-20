Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса

На Украине все готово для начала полномасштабной военной агрессии против республик Донбасса. НАТО готов ввести на территорию Украины войска. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Владимир Карасев.

Противостоять России

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану оказать помощь в борьбе с «российской агрессией». Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

Ллойд Остин уверен, что власти США продолжают «твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, он указал Киеву на необходимость реформ в оборонном секторе. Андрей Таран же в свою очередь выразил благодарность за поддержку.

«Министр Таран <...> подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО», — добавляется в заявлении американского Минобороны.

Украина готова

Политолог Владимир Карасев отметил, что глава Пентагона выполняет поручение новоизбранного главы США. Цель для американцев неизменна — Россия.

«Используя слаборазвитые страны с ручным управлением, а именно Украину, Грузию и Молдавию, Вашингтон будет усиливать напряжение у наших границ. На Украине все готово для начала полномасштабной военной агрессии против русских республик Донбасса. НАТО готов ввести на территорию Украины войска. Столкновение в Донбассе неизбежно и произойдет уже весной этого года», — заключил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что администрация Байдена и так считает Украину своей вотчиной. Возможные оборонные заказы с целью доведения армии Украины до стандартов НАТО могут выступить частью транснационального бизнеса Байдена-младшего, а заодно и их сателлита Петра Порошенко.

«Что же касается территориальной целостности, то США обращается не только к Киеву, но и к своим гражданам. Обещая, что сохранят суверенитет мало кому известной Украины, министр обороны смотрит в сторону всех тех восставших и желающих обрести еще больше «демократии» или анархии граждан американских штатов. Говоря им прямо о невозможности создания народных республик на североамериканском континенте», — добавил Антон Бредихин.

Поставки вооружений

Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание, что США и так уже не первый год оказывают Украине военную помощь, включая прямые поставки оружия.

«К примеру, насколько помню, в 2021 году в рамках закона об американском военном бюджете на военную помощь Украине будет выделено 250 миллионов долларов. Новый глава Пентагона еще перед утверждением на его должность заявлял, что в рамках этой помощи будут продолжаться поставки оружия, техники, консультативная поддержка и помощь в подготовке украинских войск. Так что тут в целом ничего нового, продолжается прежняя политика», — заключил Юрий Лямин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.