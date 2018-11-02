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Карась, да не тот: Хозяин галереи в Киеве заявил, что Россия перепутала его с радикалом
02 ноября 2018, 04:09 • 43 • Политика
Владелец художественной галереи в Киеве Евгений Карась оказался в санкционном списке российских властей. Он уверен, что оказался там по ошибке - из-за своего почти полного тезки, главы радикальной организации С14.
Евгений Карась, владелец художественной галереи в Киеве, считает, что незаслуженно оказался в российском санкционном списке, подписанном накануне Дмитрием Медведевым. Так, отмечает Карась на своей странице в Facebook, следует предположить, что на самом деле российские власти намеревались включить в перечень персон нон грата его почти полного тезку.
Все дело в том, что лидера украинского радикального движения С14 также зовут Евгением Карасем. От владельца киевской галереи его отличает отчество.
Так, полное имя владельца галереи - Евгений Валерьевич Карась, имя радикала - Евгений Васильевич Карась. По словам первого из них, это уже не первый раз, когда их путают.
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