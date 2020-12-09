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Карантинным туристам "закрыли небо": Росавиация запретила торговать билетами на вывозные рейсы
09 декабря 2020, 23:10 • 45 • Политика
Росавиация запретила продавать туристам билеты на вывозные рейсы, на которых эвакуируют людей из закрытых на карантин стран. Вывозные рейсы не предназначены для туристических поездок, подчеркнули в ведомстве.
В России запретили авиакомпаниям торговать билетами на авиарейсы, предназначенные для вывоза людей из закрытых на карантин стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Речь идёт о явлении, когда туристам продают места на самолёты, которые летят в закрытые для путешествия страны для вывоза оттуда граждан России, застигнутых врасплох пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В Росавиации подчеркнули, что вывозные рейсы предназначены не для этого.
При этом отмечается, что запрет не затрагивает чартерные рейсы в страны, с которыми регулярное авиасообщение было возобновлено.
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