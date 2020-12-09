Карантинным туристам "закрыли небо": Росавиация запретила торговать билетами на вывозные рейсы

В России запретили авиакомпаниям торговать билетами на авиарейсы, предназначенные для вывоза людей из закрытых на карантин стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идёт о явлении, когда туристам продают места на самолёты, которые летят в закрытые для путешествия страны для вывоза оттуда граждан России, застигнутых врасплох пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В Росавиации подчеркнули, что вывозные рейсы предназначены не для этого.

"Эти рейсы предназначены исключительно для вывоза иностранных граждан за пределы РФ и возвращения на родину граждан России, застигнутых пандемией за границей", - сообщает ведомство.

При этом отмечается, что запрет не затрагивает чартерные рейсы в страны, с которыми регулярное авиасообщение было возобновлено.