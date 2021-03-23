Карантин закончен. Путин выходит на работу - Песков

Путин привился от коронавируса, чувствует себя хорошо, в среду проведет полноценный рабочий день, сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. О состоянии здоровья главы государства после вакцинации рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. Также Песков отметил, что уже в эту среду президент России проведет полноценный рабочий день.