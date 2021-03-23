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Карантин закончен. Путин выходит на работу - Песков

23 марта 2021, 22:10  •  166 • Политика
Путин привился от коронавируса, чувствует себя хорошо, в среду проведет полноценный рабочий день, сообщил Песков.
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. О состоянии здоровья главы государства после вакцинации рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. Также Песков отметил, что уже в эту среду президент России проведет полноценный рабочий день.

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