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Карантин в Москве продлили до конца мая
07 мая 2020, 17:10 • 33 • Политика
Решение пролонгировать ограничения озвучил мэр столицы Сергей Собянин
Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве еще месяц – до 31 мая. Пока работать будут только промышленные и строительные предприятия.
Ранее столичные власти ввели масочный и перчаточный режим в столице. Теперь в транспорте нельзя ездить без этих средств защиты. Тех, у кого по каким-то причинам их не будет, придется заплатить штраф.
Ситуация с COVID-19 в Москве пока непростая. По последним данным, инфицированы 300 тысяч человек.
Пока, когда отменят карантин в России и Москве, никто не знает. Власти уверяют, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, проще говоря – от того, насколько много людей еще заразятся.
Комментируя ограничения, президент Владимир Путин сказал, что трудно говорить о возможности снятия и открытия границ. Ровно так же пока нельзя предполагать, какие зарубежные направления будут открыты в скором будущем.
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