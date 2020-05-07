Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках&quo...
Главная / Политика

Карантин в Москве продлили до конца мая

07 мая 2020, 17:10  •  33 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение пролонгировать ограничения озвучил мэр столицы Сергей Собянин
Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве еще месяц – до 31 мая. Пока работать будут только промышленные и строительные предприятия.
Ранее столичные власти ввели масочный и перчаточный режим в столице. Теперь в транспорте нельзя ездить без этих средств защиты. Тех, у кого по каким-то причинам их не будет, придется заплатить штраф.
Ситуация с COVID-19 в Москве пока непростая. По последним данным, инфицированы 300 тысяч человек.
Пока, когда отменят карантин в России и Москве, никто не знает. Власти уверяют, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, проще говоря – от того, насколько много людей еще заразятся.
Комментируя ограничения, президент Владимир Путин сказал, что трудно говорить о возможности снятия и открытия границ. Ровно так же пока нельзя предполагать, какие зарубежные направления будут открыты в скором будущем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 13:10
"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ...
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнен...
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 06:10
Почему «зонтик» ПВО-ПРО ВКС России и Сирии вновь прорван? Детали рейда Хель Хаавир на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ответом
02 мая 2020, 09:10
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.