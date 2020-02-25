Карантин слаще Родины: после "радушной" встречи от соотечественников украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess

После «радушной» встречи эвакуированных соотечественников в Новых Санжарах, украинцы не захотели возвращаться домой и предпочли остаться на борту карантинного лайнера «Бриллиантовая принцесса».

Этот круизный лайнер уже свыше 20 дней стоит на якоре в порту Иокогамы. Японские власти были вынуждены ввести карантин из-за заболевшего гражданина Китая. Всего в заточении на судне 3771 человек, причем двое пассажиров уже умерли от коронавируса. Новых заболевших на лайнере нет уже больше недели, и пассажиров начали постепенно эвакуировать. На днях, Россия вывезла своих граждан домой. А вот 25 украинцев, наотрез отказались куда-то ехать, заявил Максим Коваленко, начальник отдела кризисных ситуаций украинского МИД.

25 украинцев, наотрез отказались куда-то ехатФото: REUTERS

- Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт.

Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий.

Причин может быть несколько. Отказавшиеся эвакуироваться – члены экипажа. Фирма-наниматель обязана будет оплатить двухнедельный карантинный простой в порту, скорее всего, как обычные рабочие дни. А вот в случае эвакуации, работодатели могут сослаться на форс-мажор и «обстоятельства неодолимой силы» и деньги с них не вытрясешь. Под большим вопросом останется возвращение на свои рабочие места на лайнере после окончания карантина. И вообще непонятно, выпустят ли украинцев после этой эвакуации за границу? И впустят ли, хотя бы в Польшу?

«Теплый» прием устроили украинцы своим соотечественникам, эвакуированным из охваченного эпидемией коронавируса китайского города УханьФото: REUTERS

Но самая главная причина, это радушие Родины-мамы, им наслаждался на прошлой неделе весь мир. Практически в прямом эфире, мы видели, как встречали на Украине эвакуированных из Уханя сограждан. Как одна за другой отказывались от них больницы. Как врачи из Львова радовались, что больных повезли не к ним, а куда-то в другое место. Как в Новых Санжарах под Полтавой, толпа забрасывала автобусы с эвакуированными людьми камнями и ревела «Жги!».

Коронавирус

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Честно скажу, я бы в таких обстоятельствах предпочел остаться на лайнере. Может быть там и бродит по переборкам таинственный и смертельный вирус, но при этом вокруг абсолютно душевно-здоровые люди, без «майдана головного мозга». Один из узников «Бриллиантовой принцессы», врач из Новосибирска, рассказал, что японцы любят подплывать на своих катерах к карантинному лайнеру и включать красивую музыку – так они выражают поддержку оказавшимся в заточении. Закидывать лайнер камнями им как-то не приходит в голову, наверное, потому что в Японии не было «революции достоинства».

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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