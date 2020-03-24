Карантин по-испански: Люди сидят дома, полицейские устраивают "музыкальные патрули"

Любовь испанцев к музыке и танцам не искоренить никаким коронавирусом. В Сети появилось оптимистичное видео, снятое из окна одним из жителей Мальорки: на нём полицейские распевают любимую испанскими малышами песенку под окнами запертых на карантин граждан.

Местных жителей ограничили в передвижении 10 дней назад, чтобы не дать эпидемии нового коронавируса распространиться. Поэтому большинство испанцев, включая и население Мальорки, вынуждены сидеть дома, выходя на улицу только при крайней необходимости.

Напряжённую обстановку пытаются разрядить полицейские. На опустевших улицах острова они устраивают настоящие концерты с песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Наградой им неизменно становятся аплодисменты жителей окрестных домов.

Видео одного из таких концертов, которым поделилась в "Твиттере" Ada Jo. March, собрало уже более 180 тысяч лайков и более 5 тысяч ретвитов. А одно из отделений полиции Британии попросило разрешения забрать этот твит себе: "Надеюсь, вы не возражаете, если мы поделимся вашим замечательным постом?"

Ni andalucía ni valencia. ️ pic.twitter.com/TkctveMUkM — Ada Jo. March (@adamarch83) March 21, 2020

На 23 марта в Испании зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения COVID-19, более 2200 человек умерло.

Напомним, именно в Испании тайно отдохнула инфекционист из Ставрополя, которая подхватила там коронавирус. Сейчас она пошла на поправку: дышит сама и даже может ходить. Однако дама заразила 11 человек и лишила краевую больницу главврача, который сейчас находится на карантине.