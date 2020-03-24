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Карантин по-испански: Люди сидят дома, полицейские устраивают "музыкальные патрули"
24 марта 2020, 21:35 • 23 • В мире
Пока большинство жителей в Испании сидят дома из-за карантина, стражи порядка патрулируют улицы и устраивают настоящие концерты.
Любовь испанцев к музыке и танцам не искоренить никаким коронавирусом. В Сети появилось оптимистичное видео, снятое из окна одним из жителей Мальорки: на нём полицейские распевают любимую испанскими малышами песенку под окнами запертых на карантин граждан.
Местных жителей ограничили в передвижении 10 дней назад, чтобы не дать эпидемии нового коронавируса распространиться. Поэтому большинство испанцев, включая и население Мальорки, вынуждены сидеть дома, выходя на улицу только при крайней необходимости.
Напряжённую обстановку пытаются разрядить полицейские. На опустевших улицах острова они устраивают настоящие концерты с песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Наградой им неизменно становятся аплодисменты жителей окрестных домов.
Видео одного из таких концертов, которым поделилась в "Твиттере" Ada Jo. March, собрало уже более 180 тысяч лайков и более 5 тысяч ретвитов. А одно из отделений полиции Британии попросило разрешения забрать этот твит себе: "Надеюсь, вы не возражаете, если мы поделимся вашим замечательным постом?"
На 23 марта в Испании зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения COVID-19, более 2200 человек умерло.
Напомним, именно в Испании тайно отдохнула инфекционист из Ставрополя, которая подхватила там коронавирус. Сейчас она пошла на поправку: дышит сама и даже может ходить. Однако дама заразила 11 человек и лишила краевую больницу главврача, который сейчас находится на карантине.
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