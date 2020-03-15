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Карантин не для "элиты"? Вернувшийся из Испании Порошенко обругал журналистов и уехал в неизвестном направлении
15 марта 2020, 19:35 • 118 • Политика
Срочно вернувшийся из Испании экс-президент Украины Пётр Порошенко обругал встречавших его журналистов и уехал. Куда - неясно. По данным СМИ, его не отправили на карантин, хотя Испания - в группе риска.
Вернувшийся на Украину из Испании Порошенко нахамил встречавшим его журналистам украинского портала "Страна". Работники СМИ попросили его ответить на несколько вопросов, однако бывший президент обвинил их в работе на "страну-агрессора" и потакании России. "До свидания!" - попрощался он.
Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Политика страны". На кадрах видно, как охрана отмежёвывает Порошенко от журналистов. Члены семьи экс-президента проходят к автомобилю в медицинских масках. Сам Порошенко огрызается на безобидные вопросы журналистов и обвиняет их в работе на Россию.
"Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, — отмечают корреспонденты портала, — на карантин его не отправили".
По данным журналистов, в связи с закрытием границ на Украине Порошенко прервал прохождение курса детокса в Испании.
Между тем, в Москве приняли дополнительные меры защиты из-за пандемии COVID-19, которую официально объявила ВОЗ. Детям разрешат не ходить в школу с понедельника, 16 марта. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, родители будут решать, посещать ли ребёнку учебное заведение. Традиционные уроки будут проводиться, но администрации школ постараются организовать и дистанционное обучение.
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