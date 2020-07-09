Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейских

В ночь с 7 на 8 июля в центре сербской столицы разворачивались массовые погромы, сообщил репортёр "РИА Новости".

Это случилось после заявления главы государства Александра Вучича о намерениях ввести дополнительные ограничительные меры безопасности в рамках противостояния распространению коронавируса.

По данным на 7 июля, в стране за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19. Это максимум для Сербии за весь период пандемии.

Самые активные участники беспорядков жгли машины полиции, мусорные контейнеры, атаковали полицейские кордоны. Правоохранители были вынуждены использовать слезоточивый газ.

Согласно данным МВД Сербии, которые были объявлены в эфире PTC, около здания парламента собралось порядка пяти тысяч бунтующих. Одной из групп людей, возглавляемой оппозиционными активистами, удалось прорваться внутрь. Но позже они были задержаны.

По информации правоохранителей, пострадали 43 полицейских и 17 участников погромов.