Карантин добил промышленность Украины — падение свыше 35% • 170 • Украина Киевские эпидемиологи и экономисты, собравшись в одном из пресс-центров столицы, подвели предварительные итоги карантина, продолжавшегося на Украине с 14 марта. По их мнению, пока что стране удалось избежать массового распространения коронавируса, но реальный масштаб проблемы еще не виден из-за отсутствия тестов. Зато экономический ущерб от двухмесячного простоя экономики будет чувствоваться в стране еще ни один год. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева. Как сообщила в ходе конференции эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, несмотря на введение с 1 июня режима так называемого адаптивного карантина, заболеваемость коронавирусом в стране особо не снижается. Она стабильно составляет от 400 до 600 человек в сутки. «Сегодня мы можем говорить только о количестве подтвержденных случаев заболевания, их по стране более 22 тысяч. Что касается распространения вируса, то мы не можем судить о его реальных масштабах, поскольку на Украине проводится крайне мало тестов, еще меньше — эффективных тестов. Пока понятно одно — вирус продолжает достаточно активно распространяться по Украине. Уверена, если бы у нас начали проводить такое же количество тестов, как в России, США и других странах, то и статистика по новым случаям была бы гораздо тревожнее», — заявила Мухарская. По словам эпидемиолога, Украине в какой-то степени повезло — ей достался умеренно-агрессивный тип коронавируса, который почти не мутировал по мере распространения. Медик отметила, что в местных лабораториях вирус практически не изучался, потому что для этого нет необходимой научной базы. Поэтому данные о местной разновидности COVID-19 были получены из ведущих европейских лабораторий. Также Мухарская напомнила, что поэтапный выход из карантина на Украине начался не вследствие полной победы над коронавирусом, а из-за постоянных протестов местных жителей. «Первый этап снятия карантина последовал за резким всплеском акций протеста торговцев и мелких оптовиков практически по всей стране. Похожая ситуация была и с владельцами кафе и ресторанов. Второй этап, связанный с открытием непродовольственных магазинов, также произошел 12 мая после целого ряда массовых протестов их владельцев под стенами кабмина, — напомнила Мухарская. — После этого Киев на 10 дней встал в жутких пробках, и только после этого, наконец, власти открыли метро. То есть все этапы снятия карантина были не следствием продуманной политики кабмина, а лишь его реакцией на уличные протесты. С одной стороны, это говорит о зрелости гражданского общества в стране, когда власть реагирует на требования общества. С другой — это признак того, что правительство просто не контролирует ситуацию в стране и даже не имеет на нее решающего влияния». Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак вкратце рассказал о том, какое влияние длительный карантин окажет на местную экономику. «В начале карантина правительство выделило более 65 млрд гривен на борьбу с эпидемией коронавируса, но как именно используются эти средства, куда они идут — никто толком не знает. Никакой официальной отчетности ни на одном сайте власти по этому поводу не ведется, — заявил Новак. — Крайне плохо выполняется и обещание президента [Владимира] Зеленского выплачивать в период эпидемии тройную зарплату медикам. Многие больницы и клиники по стране заявили, что никаких дополнительных выплат им не делается, как и не закупается новое медоборудование и средства защиты медиков. По моим данным, многие врачи в регионах ходят на работе даже без элементарных масок. Больницы их не обеспечивают защитой, а у них самих на это нет ни денег, ни времени». Также, по словам Новака, сегодня странно слышать разговоры о том, что за время карантина правительство намеревалось создать какие-то «резервы для поддержания экономики». По крайней мере, экономист, имеющий хорошие связи в кабмине, ни о каких «резервах» ничего не слышал. «В ходе карантина стало понятно и то, что политика закрытия сотен медицинских учреждений, особенно инфекционных больниц, была огромной ошибкой властей. И результаты этой политики мы в последние месяцы пожинали по полной программе», — констатировал Новак. Специалист сообщил, что по итогам карантина на Украине будет ощутимое падение экономики. А ВВП страны по итогам 2020 года может сократиться как минимум на 4,5%, максимум — на 11,5%. «В любом случае, падение экономики Украины будет очень ощутимым еще по одной причине. Сегодня большинство стран мира приняли антикризисные программы, которые включают три основных инструмента. Во-первых, это снижение общего налогового давления на бизнес и производство. Во-вторых, это большая доступность кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, для чего Центробанки многих стран резко снизили кредитные ставки. В-третьих, государства начали прямую социальную поддержку своих граждан практически по всем социальным группам. Как правило, это выглядит, как разовая выплата гражданину двухмесячной средней зарплаты по стране, — перечислил Андрей Новак. — Что касается Украины, то здесь никакого снижения налогов для бизнеса кабмин не запланировал. Он, правда, сделал необязательным выплату ряда налогов, которые идут в местные бюджеты, и тем самым обескровил их. Кредиты в стране также остались дорогими, что создало дополнительную нагрузку на бизнес и промышленность. Наконец, соцподдержка граждан выразилась в выплатах от 500 до 1000 гривен для самых бедных пенсионеров. Все остальные категории украинцев остались без всякой поддержки. «Антикризисная» программа Украины сегодня — одна из слабейших в мире. По сути, ее просто нет». При этом, признал Андрей Новак, у нынешнего правительства Украины нет и никакой программы экономического развития. Он рассказал, что внимательно изучил соответствующий документ и ужаснулся: на три четверти он состоял из открытой статистики по отраслям за последние 20 лет, взятой с сайта Госстата. А последняя четверть представляла собой «планы развития», но без единой цифры. «Экономика — это не какие-то красивые слова, а цифры — четкие и точные. Именно в них выражаются любые государственные цели и планы, — пояснил эксперт. — Отсутствие цифр в программе кабмина прямо говорит — внятных целей у Украины сегодня нет, равно как и четко обозначенных путей их достижения. Программа обновления экономики — просто набор слов. При желании о ее выполнении власть может отчитаться хоть завтра, ведь параметров-то никаких нет». В свою очередь, киевский финансовый аналитик Виктор Скаршевский сообщил, что «экономику Украины ждут очень нелегкие времена». Украина получила Стамбульский патриархат, а не собственную церковь – Геннадий Москаль «Карантин только усилил те проблемы страны, которые тянутся с прошлых лет, — сообщил экономический эксперт. — У нас продолжается серьезное падение промышленного производства. За апрель оно составило -16,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. По данным компании ICU, ВВП Украины просел в апреле на 12%. По сравнению с мартом, падение увеличилось почти втрое, и это само по себе сильно похоже на катастрофу. Но хуже всего то, что никуда не девались и прежние негативные тенденции: давление международных кредиторов, рост безработицы, падение доходов граждан. А впереди нас ждет подорожание стоимости услуг ЖКХ». Падение промпроизводства на Украине началось задолго до карантина, который лишь ускорил эту негативную тенденцию, напомнил аналитик. «Деиндустриализация нашей страны ускорилась еще с июня 2019-го, когда непрерывно начало сокращаться промышленное производство. В декабре промышленность упала на 9%, машиностроение сократилось на 15%. В апреле 2020-го все это ускорилось, коронавирус придал ускорение этому свободному падению, — сказал Виктор Скаршевский. — В самых чувствительных отраслях царит полная катастрофа. Так, машиностроение снизилось на 35%, а ведь именно там создается самая высокая добавленная стоимость. Легкая промышленность упала почти на 40%, причем это падение продолжится и в мае. Все это означает потерю рабочих мест, резкий рост безработицы, падение доходов и урезание зарплат. Это означает, что не будет никаких инвестиций в модернизацию промышленных предприятий. Мы вошли не только во внутренний, но и в мировой кризис. Это значит, что уменьшаются рынки сбыта для украинских товаров и сырья». По мнению экономиста, самое печальное, что эта рецессия может продлиться неопределенно долго, вплоть до нескольких лет. «Ладно бы наша экономика просела только в этот один квартал и на этом все, но, увы, мы входим в затяжную фазу рецессии. По промышленности она началась с июня 2019-го, а в сфере торговли и услуг — с марта, «благодаря», в том числе, и карантину. Если мировой ВВП, как ожидает МВФ, упадет на 3-5%, то вся мировая торговля, по оценкам ВТО, просядет как минимум на треть. Так что за счет экспорта в этом году Украина не сможет улучшить показатели. Поскольку рецессия на Украине будет продолжительной — до двух-трех лет — это означает, что платежеспособный спрос в стране резко упадет. Одним словом, нас ожидают очень тяжелые, смутные времена», — резюмировал Виктор Скаршевский. Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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