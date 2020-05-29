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Карантин бесполезен. Действия властей напрасны
29 мая 2020, 16:55 • 107 • Политика
Власти Норвегии напрасно вводили карантин из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришла директор Норвежского института общественного здравоохранения сестра генсека НАТО Камилла Столтенберг.
Камилла Столтенберг считает, что в Норвегии вирус распространялся не так быстро, как предполагалось ранее. Вероятно, и не нужно было вводить жёсткие карантинные меры, говорит эксперт. В результате карантин сгубил экономику и пагубно отразился на социальной сфере.
В частности, Норвегия понесла колоссальные убытки из-за закрытия школ. Столтенберг отметила, что применять такие меры можно было только в случае "полной уверенности в академической базе", которой не было.
В то же время Столтенберг отметила, что оценка целесообразности и эффективности карантина может быть крайне полезной, если по Норвегии прокатится вторая волна пандемии коронавируса.
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