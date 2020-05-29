Карантин бесполезен. Действия властей напрасны

Камилла Столтенберг считает, что в Норвегии вирус распространялся не так быстро, как предполагалось ранее. Вероятно, и не нужно было вводить жёсткие карантинные меры, говорит эксперт. В результате карантин сгубил экономику и пагубно отразился на социальной сфере.

В частности, Норвегия понесла колоссальные убытки из-за закрытия школ. Столтенберг отметила, что применять такие меры можно было только в случае "полной уверенности в академической базе", которой не было.

"Наша оценка сейчас заключается в том, что, вероятно, можно было достичь того же эффекта, не закрывая объекты, и избежать части нежелательных последствий", - цитирует её издание The Spectator.

В то же время Столтенберг отметила, что оценка целесообразности и эффективности карантина может быть крайне полезной, если по Норвегии прокатится вторая волна пандемии коронавируса.