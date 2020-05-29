Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / Политика

Карантин бесполезен. Действия властей напрасны

29 мая 2020, 16:55  •  107 • Политика
Власти Норвегии напрасно вводили карантин из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришла директор Норвежского института общественного здравоохранения сестра генсека НАТО Камилла Столтенберг.
Камилла Столтенберг считает, что в Норвегии вирус распространялся не так быстро, как предполагалось ранее. Вероятно, и не нужно было вводить жёсткие карантинные меры, говорит эксперт. В результате карантин сгубил экономику и пагубно отразился на социальной сфере.
В частности, Норвегия понесла колоссальные убытки из-за закрытия школ. Столтенберг отметила, что применять такие меры можно было только в случае "полной уверенности в академической базе", которой не было.
"Наша оценка сейчас заключается в том, что, вероятно, можно было достичь того же эффекта, не закрывая объекты, и избежать части нежелательных последствий", - цитирует её издание The Spectator.
В то же время Столтенберг отметила, что оценка целесообразности и эффективности карантина может быть крайне полезной, если по Норвегии прокатится вторая волна пандемии коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
29 мая 2020, 05:55
Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту
29 мая 2020, 07:55
Поправки в Конституцию России изучат в Венецианской комиссии - СМИ
29 мая 2020, 13:55
Украина придумала способ заманить крымчан обратно
29 мая 2020, 11:55
Кто зарабатывает на фейках о COVID-19: Доктор Комаровский раскрыл всю схему
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
24 мая 2020, 14:20
«Возвести стену вокруг Донбасса и вынудить сдаться»
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.