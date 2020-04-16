Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так

Фейковый указ президента о продлении карантина до 31 мая - один из примеров того, как людей вводят в заблуждение. Царьград уже рассказывал о конкретных примерах фейков, выявленных Лигой безопасного интернета. Сегодня представляем один из них.

В тексте так называемого указа говорится, что в России продлеваются нерабочие дни. Крайняя дата - до 31 мая. Также авторы документа напоминают, что режим действует с 3 апреля. Кроме того, уточняется, что указ не касается непрерывно дейсвующих организаций или, например, организаций, обеспечивающих население продуктами и лекарстами. Словом, выдержано всё в стиле, однако такой документ на самом деле в печать не выходил.

Больше примеров фейков раскрываем в расширенной статье. А пока копия фейка, предоставленная Лигой безопасного интернета, - смотрите чуть ниже.