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Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так
16 апреля 2020, 19:10 • 380 • Политика
В социальных сетях и мессенджерах для аудитории Московской области распространяют фейковый указ президента России о том, что карантин продлят до 31 мая. Лига безопасного интернета вычислила этот фейк и поделилась с Царьградом информацией.
Фейковый указ президента о продлении карантина до 31 мая - один из примеров того, как людей вводят в заблуждение. Царьград уже рассказывал о конкретных примерах фейков, выявленных Лигой безопасного интернета. Сегодня представляем один из них.
В тексте так называемого указа говорится, что в России продлеваются нерабочие дни. Крайняя дата - до 31 мая. Также авторы документа напоминают, что режим действует с 3 апреля. Кроме того, уточняется, что указ не касается непрерывно дейсвующих организаций или, например, организаций, обеспечивающих население продуктами и лекарстами. Словом, выдержано всё в стиле, однако такой документ на самом деле в печать не выходил.
Больше примеров фейков раскрываем в расширенной статье. А пока копия фейка, предоставленная Лигой безопасного интернета, - смотрите чуть ниже.
Фото: Лига безопасного интернета.
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