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Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"

03 октября 2020, 22:10  •  168 • В мире
Конфликт в Нагорном Карабахе при всей его трагичности уже успел обрасти анекдотами. Один из них родился после того, как в Минобороны Армении призвали граждан не пугаться шума ракет ПВО.
Автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов поделился новым анекдотом "на злобу дня".
Над Лондоном в небе разрывы. Бэрримор, что происходит? Работает ПВО! Почему? Летают беспилотники, но не переживайте - Арцрун сказал, что это не опасно.
По словам Пегова, эту шутку рассказывают пацаны в окопах на передовой Карабаха.
Имелся в виду, очевидно, представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который накануне призвал граждан не пугаться шума ракет.
"Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь", - написал Ованнисян в Facebook, добавив, что главное - "ПВО работает эффективно".
При этом Ованнисян не уточнил цели, по которым были запущены ракеты.

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