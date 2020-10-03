|
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
03 октября 2020, 22:10 • 168 • В мире
Конфликт в Нагорном Карабахе при всей его трагичности уже успел обрасти анекдотами. Один из них родился после того, как в Минобороны Армении призвали граждан не пугаться шума ракет ПВО.
Автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов поделился новым анекдотом "на злобу дня".
По словам Пегова, эту шутку рассказывают пацаны в окопах на передовой Карабаха.
Имелся в виду, очевидно, представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который накануне призвал граждан не пугаться шума ракет.
"Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь", - написал Ованнисян в Facebook, добавив, что главное - "ПВО работает эффективно".
При этом Ованнисян не уточнил цели, по которым были запущены ракеты.
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2020, 01:55
|
29 сентября 2020, 01:45
|
01 октября 2020, 03:15
|
30 сентября 2020, 05:15
|
28 сентября 2020, 00:05
|
27 сентября 2020, 21:20
|
02 октября 2020, 04:00