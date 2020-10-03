Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"

Автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов поделился новым анекдотом "на злобу дня".

Над Лондоном в небе разрывы. Бэрримор, что происходит? Работает ПВО! Почему? Летают беспилотники, но не переживайте - Арцрун сказал, что это не опасно.

По словам Пегова, эту шутку рассказывают пацаны в окопах на передовой Карабаха.

Имелся в виду, очевидно, представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который накануне призвал граждан не пугаться шума ракет.

"Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь", - написал Ованнисян в Facebook, добавив, что главное - "ПВО работает эффективно".

При этом Ованнисян не уточнил цели, по которым были запущены ракеты.