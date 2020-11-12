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Карабахский конфликт переезжает в Россию? "Русские остаются под запретом в своей стране"
12 ноября 2020, 17:35 • 229 • Политика
Карабахский конфликт переезжает в Россию? На улицах Москвы и ряда других городов - беспорядки, акции и празднества армян и азербайджанцев. Журналист Сергей Мардан в связи с этим указал на одну из ключевых проблем РФ: "Русские остаются под запретом в своей стране".
Журналист Сергей Мардан прокомментировал беспорядки, акции и празднества армян и азербайджанцев, которые развернулись в российских городах после подписания мирного соглашения по карабахскому вопросу.
Сотрудники МВД были вынуждены уже пресекать всевозможные митинги, автопробеги представителей армянской и азербайджанской диаспор после многочисленных жалоб жителей Москвы и других городов РФ, пишут Telegram-каналы, в том числе ресурс "Новости на каждый день".
В Санкт-Петербурге, например, Куйбышевским судом города за беспорядки к административной ответственности были привлечены 12 человек. Ещё десятерых, устроивших гулянье с фейерверками после уничтожения азербайджанскими ВС российского вертолёта, задержали в Самаре.
Мардан в беседе с корреспондентом Царьграда указал в связи с этим на одну серьёзную проблему России. По его мнению, в нашей стране отсутствует хоть какая-то национальная идеология, даже в зачаточном состоянии.
Он считает, что слово "диаспора" должно исчезнуть. Собеседник Царьграда отметил, что карабахский конфликт заставил некоторых жителей РФ армянской или азербайджанской национальности забыть о своей гражданской принадлежности.
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