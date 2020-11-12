Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

Карабахский конфликт переезжает в Россию? "Русские остаются под запретом в своей стране"

12 ноября 2020, 17:35  •  229 • Политика
Карабахский конфликт переезжает в Россию? На улицах Москвы и ряда других городов - беспорядки, акции и празднества армян и азербайджанцев. Журналист Сергей Мардан в связи с этим указал на одну из ключевых проблем РФ: "Русские остаются под запретом в своей стране".
Журналист Сергей Мардан прокомментировал беспорядки, акции и празднества армян и азербайджанцев, которые развернулись в российских городах после подписания мирного соглашения по карабахскому вопросу.
Сотрудники МВД были вынуждены уже пресекать всевозможные митинги, автопробеги представителей армянской и азербайджанской диаспор после многочисленных жалоб жителей Москвы и других городов РФ, пишут Telegram-каналы, в том числе ресурс "Новости на каждый день".
В Санкт-Петербурге, например, Куйбышевским судом города за беспорядки к административной ответственности были привлечены 12 человек. Ещё десятерых, устроивших гулянье с фейерверками после уничтожения азербайджанскими ВС российского вертолёта, задержали в Самаре.
Мардан в беседе с корреспондентом Царьграда указал в связи с этим на одну серьёзную проблему России. По его мнению, в нашей стране отсутствует хоть какая-то национальная идеология, даже в зачаточном состоянии.
"Этот вакуум, естественно, чем-то заполняется. Между тем русские как бы остаются под запретом в своей стране, поскольку наши чиновники унаследовали от СССР советский интернационализм и носятся с этой дружбой народов, хотя это уже фактически мумифицированный труп. Надо реально исходить из того, что между гражданами нет никаких отличий в правах по этническому признаку. Либо прямо признать, что на некоторые народы не распространяются некоторые нормы, в том числе уголовного и административного кодекса", - заметил эксперт.
Он считает, что слово "диаспора" должно исчезнуть. Собеседник Царьграда отметил, что карабахский конфликт заставил некоторых жителей РФ армянской или азербайджанской национальности забыть о своей гражданской принадлежности.
"Для отдельных людей, которые уже несколько поколений находятся в России, остаётся главным то, что они, например, армяне, а не россияне. И как только дошло до конфликта, они своё "россиянство" немедленно забыли. И то же самое касается и азербайджанцев. Тогда такие не должны получать ни единого государственного подряда, никаких государственных преференций. Как вариант. То есть с этим что-то нужно делать", - заявил Мардан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



229
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 12:05
Грузия дала "добро" российским миротворцам. Радикалы негодуют: "Грубая ошибка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
10 ноября 2020, 13:20
Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
08 ноября 2020, 17:20
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.