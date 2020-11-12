Карабахский конфликт переезжает в Россию? "Русские остаются под запретом в своей стране"

Журналист Сергей Мардан прокомментировал беспорядки, акции и празднества армян и азербайджанцев, которые развернулись в российских городах после подписания мирного соглашения по карабахскому вопросу.

Сотрудники МВД были вынуждены уже пресекать всевозможные митинги, автопробеги представителей армянской и азербайджанской диаспор после многочисленных жалоб жителей Москвы и других городов РФ, пишут Telegram-каналы, в том числе ресурс "Новости на каждый день".

В Санкт-Петербурге, например, Куйбышевским судом города за беспорядки к административной ответственности были привлечены 12 человек. Ещё десятерых, устроивших гулянье с фейерверками после уничтожения азербайджанскими ВС российского вертолёта, задержали в Самаре.

Мардан в беседе с корреспондентом Царьграда указал в связи с этим на одну серьёзную проблему России. По его мнению, в нашей стране отсутствует хоть какая-то национальная идеология, даже в зачаточном состоянии.

"Этот вакуум, естественно, чем-то заполняется. Между тем русские как бы остаются под запретом в своей стране, поскольку наши чиновники унаследовали от СССР советский интернационализм и носятся с этой дружбой народов, хотя это уже фактически мумифицированный труп. Надо реально исходить из того, что между гражданами нет никаких отличий в правах по этническому признаку. Либо прямо признать, что на некоторые народы не распространяются некоторые нормы, в том числе уголовного и административного кодекса", - заметил эксперт.

Он считает, что слово "диаспора" должно исчезнуть. Собеседник Царьграда отметил, что карабахский конфликт заставил некоторых жителей РФ армянской или азербайджанской национальности забыть о своей гражданской принадлежности.