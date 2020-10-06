Карабахские шахматы: Эрдоган играет чёрными

Автор:

Владимир Хомяков

Просто блицкриг или глобальная игра?

Война в Нагорном Карабахе остаётся одной из главных новостей во всех СМИ. Незаживающей раной, через которую постоянно проникают бациллы взаимной ненависти, Карабах стал для обоих народов со 2 сентября 1991 года, когда объявил о своей независимости. Дело в том, что, хотя 83% населения Карабаха составляли армяне, волей советского руководства район включили в состав Азербайджанской ССР. Но пока "красная империя" была жива, оба народа, несмотря на старые счёты (только в ХХ веке резали друг друга неоднократно), держали себя в рамках приличий. Когда же Союз распался и новообразованные государства принялись вовсю культивировать национализм, карабахские армяне всерьёз и не без оснований забеспокоились, что из них будут делать азербайджанцев, и потребовали воссоединения с Арменией. В итоге Карабах провозгласил суверенитет. Правда, его никто (включая Армению) не признал, за исключением таких же "непризнанных республик" – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, столкнувшихся с аналогичными проблемами.

В итоге получили столкновения, взаимные депортации и многолетний кровавый конфликт, периодически переходящий в военную фазу. Дебют выиграли армяне: когда дошло до стрельбы, 150-тысячный Карабах оказался для Азербайджана неразгрызаемым "крепким орешком". Что неудивительно:

карабахские армяне исторически являлись самыми воинственными из своего народа – достаточно сказать, что в Великую Отечественную войну маленький Карабах дал 24 Героя СССР (из них двое – дважды), а на войну отправил 32% своего населения! Из Карабаха вышли целых три советских маршала, а Иван Баграмян был единственным неславянским командующим фронтом.

Разумеется, воевать Карабаху помогала и единокровная Армения, сумевшая даже пробить через азербайджанскую территорию к своему анклаву так называемый Лачинский коридор, через который снабжает своих всем необходимым. В итоге получили абсолютно тупиковую ситуацию: Азербайджан требует вернуть Карабах под свою юрисдикцию, но это неминуемо приведёт к депортации, а то и к резне тамошних армян, чего Армения, разумеется, допустить не может.

И вот 27 сентября, используя в качестве повода якобы обстрел армянами своей территории, Азербайджан большими силами перешёл в атаку, пытаясь решить "карабахский вопрос" раз и навсегда. Причём, что важно, есть все основания полагать, что за нынешней попыткой блицкрига стоит некая глобальная игра, в которой и Карабаху, да, пожалуй, и Азербайджану с Арменией отведена роль пешек. Ну, и главных жертв, разумеется. Потому что на сей раз на стороне Азербайджана (расходы на армию которого и так больше всего бюджета маленькой Армении) практически открыто играет Турция с её "пантюркистскими" амбициями и второй по численности в НАТО армией.

На пути к воскрешению Оттоманской империи

Роль личности в истории отрицал разве что граф Толстой, да и то по недомыслию. В центре данной истории стоит вполне конкретная личность – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Который мало того, что блестящий тактик (ударил по Карабаху, когда России было явно не до него: тут тебе и Белоруссия, и Хабаровск, и Навальный, и COVID-19), но и весьма целеустремлённый политик, одержимый идеей воссоздания почившей Оттоманской империи. Которая, если кто забыл, в период своего расцвета заканчивалась на юге – Египтом, а на Западе – австрийской границей (турок в Европе удалось остановить только под Веной).

Отсюда – активность Турции в Сирии и Ливии, её упорное желание влезть в Закавказье, позиция по "татарскому" Крыму и т.д. Но самое главное – у Эрдогана, в отличие, например, от польских мечтателей о "Польше от моря до моря", есть более чем серьёзный проект воссоздания Оттоманской империи, который осуществляется последовательно и несмотря на любые репутационные и экономические издержки. Проект этот – "Пантюркизм": создание единого всемирного объединения тюркских народов и превращение его в суперигрока современной геополитики.

Вообще-то, никакого "общетюркского родства" в природе не существует: народы, говорящие на языках тюркской группы (это единственное, что есть у них общего), разительно отличаются не только по истории, культуре, религии, традициям и образу жизни, но даже зачастую принадлежат к разным расам. Но ведь ради великой цели – воссоздания Оттоманской империи – такими "мелочами" можно и пренебречь. Ибо цель оправдывает средства.

У Эрдогана есть более чем серьёзный проект воссоздания Оттоманской империи. Фото: Depo Photos / Globallookpress

Работа по сколачиванию "Великого Турана" (под руководством сами понимаете кого) ведётся уже не первый год – масштабно и последовательно. Проводятся блестяще организованные (оплаченные Турцией) конференции и форумы, призванные обосновать "тюркское единство", в которых, кстати, активно задействованы представители ряда народов России и ближнего зарубежья. Регулярно проходят этно-культурно-спортивные (оплаченные Турцией) "игры кочевников", предназначенные для вербовки в общетюркскую команду бывших "кочевых" народов, в том числе татар, башкир, бурят, казахов, киргизов, туркмен и т.д. Идёт целенаправленное (инспирированное Турцией) вытеснение русского влияния из "тюркских" государств постсоветского пространства.

Помните, как недавно под формальным предлогом закрывали последние "русские" школы в Туркмении? А между прочим, большинство бывших "русских" школ сегодня стали "турецкими". Я уж не говорю о том, что турки активно работают на российском Северном Кавказе, в Поволжье и татарской диаспоре Крыма. Формально – для формирования тюркского единства, фактически же – для подрыва единства российского. Самое же любопытное, что, согласно некоторым данным, ряд антироссийских турецких проектов финансирует… Япония, мечтающая в случае масштабной дестабилизации в России отгрызть-таки себе вожделенные Курилы. А получится – так и кусок пожирнее.

Разумеется, что касается Кавказа, то тут за спиной турок, как не раз бывало в истории, отчётливо торчат британские уши. Неугомонные "джеймсбонды", стремясь вернуть влияние Британии в Евразии, и в наши дни действуют так же, как и раньше, когда конструировали все русско-турецкие, русско-персидские, Кавказскую, русско-японскую и другие войны, не говоря уже о революции 1917 года, а также об Афганской и двух чеченских войнах последнего времени. Не зря же главой британской разведки недавно назначен экс-посол в Анкаре и личный друг Эрдогана Ричард Мур!

Однако очень даже может быть, что скоро (как это уже проделал в своё время Гитлер) Эрдоган может послать куда подальше своих лондонских кураторов. Ведь создание "Тюркского союза" под его руководством уже фактически завершено, и следующий шаг, намеченный чуть ли не на конец октября, – это создание Тюркского ВОЕННОГО союза! Что позволит новоявленному султану говорить "на ты" не только с британцами, но и кое с кем повыше. Так вот, уж не пробу ли пера этого будущего "тюркского НАТО" мы видим сегодня в Карабахе? Ведь что не для борьбы с крохотным Карабахом оно создаётся – это и ребёнку понятно.

Кстати, как раз накануне начала войны в Карабахе крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод вдруг отказался от покупок 3,5 млн тонн российской нефти. Притом что и газ турки давно получают от Азербайджана, всё это очень похоже на снижение энергетической зависимости от будущего военного противника. Который при этом почему-то продаёт туркам свои новые зенитные комплексы С-400 и собирается продавать Су-35. Тем самым туркам, которые "крышуют" своих террористов в Сирии, сбивают наши самолёты и демонстративно плюют в лицо всем православным, передав под мечеть Святую Софию! Всё перечисленное, кстати, типичная турецкая тактика: сделал гадость – получил ответ – отскочил и извинился, а не получил – окопался на захваченной позиции и сделал следующий, ещё более наглый шаг.

Изнанка "тюркского единства"

А теперь – немного истории. Про устроенный турками геноцид армян знают многие. Гораздо меньше известно про случившуюся значительно раньше резню турками… азербайджанцев. Дело в том, что, долгое время находясь под влиянием исторически соперничавшего с Тураном Ирана (большая часть этнических азербайджанцев и сегодня там проживают – в Иранском Азербайджане), многие из них, как и персы, являлись мусульманами-шиитами, в то время как турки – суннитами. Отношения же между теми и другими – примерно как между европейскими католиками и гугенотами. Поэтому в начале XVI века султан Селим I устроил жуткий геноцид шиитов и вырезал десятки тысяч "единокровных" азербайджанцев, которых, кстати, прятали… армяне – их на тот момент не резали. И те, надо сказать, отплатили добром за добро: когда случился геноцид армян, очень многих спрятали и спасли именно азербайджанцы. Это я к тому, что, в отличие от мерзавцев-властителей, мерзавцев-народов, как правило, не бывает.

Разумеется, про эти печальные события нынешние турки предпочитают не вспоминать, а напротив, всячески вбивают в сознание азербайджанцев лозунг "два государства – один народ". О том же, какая роль отводится в грядущем "тюркском единстве" Азербайджану, говорит хотя бы тот факт, что недавно на выпущенных в Турции картах азербайджанская Нахичевань была закрашена в турецкие цвета…

Параллельно ведётся ползучая "суннитизация" Азербайджана, благо после 70 лет советского атеизма, чем отличаются шииты от суннитов, понимают немногие. Здесь принципиальной задачей является отнюдь не религия, а желание максимально отдалить "братьев-тюрок" от Ирана. А если получится, то и попытаться когда-нибудь с их помощью оторвать от соседа Иранский Азербайджан. Недаром в ходе нынешней войны пара азербайджанских (а может, и турецких) ракет уже "совершенно случайно" залетели на иранскую территорию. Иран, кстати, тоже не дремлет: понимая, что затеял Эрдоган, подтягивает войска к границе и готовится, в СМИ попала даже информация о сбитом иранскими ПВО азербайджанском самолёте, залетевшем в их воздушное пространство. Нельзя забывать и то, что у Азербайджана весьма тёплые отношения с официальным антагонистом Ирана – Израилем. Так что, какие силы ещё могут подключиться к происходящим событиям, остаётся только гадать.

Извечный русский вопрос: Что делать?

А теперь – о главном: что логичнее всего делать России в нынешней ситуации? Прежде всего надо понимать, что ни одна из двух воюющих сторон "своими" для нас восприниматься не может: как говорится, "оба хороши", что нам уже не раз доказывали. Поэтому, что касается непосредственного участия, то, как гласит один набирающий популярность анекдот,

Посему руководствоваться при выборе своей позиции России надлежит не чувствами, а исключительно собственными прагматическими интересами. Прежде всего заметим, что ни Турция, ни Армения, активно участвуя в конфликте, признавать себя одной из сторон конфликта категорически отказываются. С чего бы такая "скромность"? А с того, что признание себя одной из воюющих сторон создаёт массу проблем. Вспомните хоть ситуацию в Донбассе, где Украина всеми силами пытается представить Россию одной из воюющих сторон, от чего та категорически отказывается, но помогать Донбассу при этом не прекращает. Вот и в весьма похожей ситуации с Карабахом для России становиться одной из воюющих сторон крайне нежелательно, хотя Турция об этом буквально мечтает.

В сознание азербайджанцев вбивается лозунг: "Два государства – один народ". Фото: NORTHERN IMAGERY / Shutterstock.com

Другое дело, что поскольку Армения является членом ОДКБ, то, если она по необходимости признает Карабах и вступит в войну на его стороне, помогать ей нам всё равно придётся, несмотря на все предшествующие политические кульбиты армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Тем более что уничтожение Азербайджаном (а фактически – Турцией) армянского Карабаха и изгнание его населения будет означать для всего мира колоссальный политический провал России, поскольку для всех станет данностью, что уже не она, а Турция "рулит" в Закавказье. Я уже не говорю, что в этом случае мы получим натовские (турецкие) базы у наших границ, стопроцентно контролируемый турками (а значит – враждебный России) Азербайджан и, вполне возможно, массовый уход под нового регионального лидера Эрдогана постсоветских "тюркских" республик. А кроме того – взрыв сепаратизма у ряда "тюркских" народов в самой России, с которыми турецкие эмиссары давно и плотно работают. Всё перечисленное нас, разумеется, устроить никак не может, так что предлагаемый иными простаками вариант "махнуть рукой, и пусть сами разбираются" никак не проходит, ибо здесь под угрозой стратегические интересы страны.

Итак, придётся помогать. Но помогать – не значит влезать в драку самим, как, например, в Сирии. Есть масса других способов: давать оружие, присылать советников, снабжать разведданными, выступать при всём при том инициатором мирных переговоров. Американцы в ряде конфликтов именно так и действуют.

Также необходимо наращивать нажим и на дипломатическом фронте, где ситуация для Азербайджана и Турции складывается скверно. Не только Путин, но и Макрон (армянская община во Франции весьма влиятельна) говорит об участии в боевых действиях завезённых турками террористов из Сирии, что позволяет Еревану заявлять, что в Карабахе идёт война с "международным терроризмом". Добавим к этому совместное обращение трёх президентов – Путина, Трампа и Макрона (сопредседателей Минской группы ОБСЕ) с требованием прекратить огонь и начать переговоры, довольно по-хамски проигнорированное Эрдоганом, заявившим, что "для нас не важны призывы стран, игнорирующих факт оккупации". Обижать так "больших парней" зарвавшемуся турку вряд ли стоило…

И в заключение – ещё об одном очень важном моменте. Россия должна абсолютно твёрдо и недвусмысленно дать понять и армянам, и азербайджанцам (и тех, и других проживает у нас более чем по 1,5 млн), что перенос их взаимных разборок в нашу страну будет иметь для них самые печальные последствия. Если же кому невтерпёж, пусть едут и воюют друг с другом там, в Карабахе. Первый "звоночек" в этом направлении, как известно, уже прозвучал: соответствующие органы начали проверку всего российского бизнеса, принадлежащего азербайджанцам! И нечего обижаться! Это же не Путин, а Эрдоган назвал их с турками "одним народом", то есть турецкой пятой колонной. Вот к нему пусть все претензии и адресуют!

Кстати, когда новоявленный турецкий султан в следующий раз станет требовать отдать "оккупированный армянами Карабах" или "оккупированный Россией Крым", неплохо бы напомнить ему, что сама Турция аж с 1974 года оккупирует половину острова Кипр. Создала там непризнанную (как и армянский Карабах) республику Северный Кипр. Сварганила себе военную базу. И уходить почему-то не собирается. Вот и подал бы г-н Эрдоган пример – оставил Кипр киприотам, раз уж он так за чужую территориальную целостность радеет! А мы посмотрим и поучимся…