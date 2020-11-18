Карабах стал «холодной ванной» для украинских радикалов – эксперт

Ситуация в Нагорном Карабахе должна ясно показать Киеву, что затягивать с решением конфликта в Донбассе нельзя, а решить его исключительно военным путём – не получится.Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил политолог Алексей Якубин.«Если говорить о ситуации (в Нагорном Карабахе – прим. ред.), и какие уроки мы можем извлечь для Украины, то замороженный конфликт – это абсолютно не выход. Потому что это означает, что мы просто-напросто перекладываем на плечи будущих поколений то, что политики должны сделать сейчас…Это показатель того, что конфликты разного уровня заморозки рано или поздно перестают быть замороженными, это важный компонент. То есть, заморозка – это не решение», – сказал он.Также Алексей Якубин подчеркнул, что произошедшее в Нагорном Карабахе должно стать «холодной ванной» для украинских радикалов, желающих разрешить конфликт в Донбассе силой и исключительно на своих условиях.«Ситуация, которая произошла в Нагорном Карабахе, должна стать холодной ванной для тех, кто рассчитывал, что милитарными способами в Донбассе можно чего-то достичь.Конечно, на данный момент есть официальная позиция Киева и президента Зеленского, что только дипломатическим путём, но всё равно – есть горячие головы, и они до сих пор считают, что нужно только ждать, а потом совершить марш-бросок до Донецка и Луганска, и всё решится.На самом деле, по контексту Нагорного Карабаха мы видим, что это не так – великие державы всё равно играют.На самом деле, я думаю, что в Баку далеко не все довольны тем, как это решилось. И в Ереване тоже недовольны. Но когда недовольны две стороны – так и должно быть – это показатель того, что там есть какое-то сбалансированное серединное решение, мне так кажется.Потому что одним из показателей компромиссного решения является то, что обе стороны будут недовольны – они будут понимать, что решилось не так, как они хотели», – резюмировал эксперт.