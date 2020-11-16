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Карабах разбил надежды "ястребов": Украинцы передумали зачищать Донбасс от русских

16 ноября 2020, 18:45  •  455 • Политика
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, как украинские "ястребы" передумали зачищать Донбасс от русских, узнав о введении в Карабах российских миротворцев. До этого момента, отмечает эксперт, от самых разных представителей Незалежной звучали призывы "разыграть" в ДНР и ЛНР "карабахский сценарий".
Одной из важных тем обсуждения у украинских националистов в последнюю пару месяцев стал конфликт в Нагорном Карабахе. Киев особенно интересуется методами борьбы, которые использовали азербайджанские и турецкие военные. Речь идёт о преимуществах турецких беспилотников Bayraktar TB-2, которые помогали раскрывать позиции армянской артиллерии и корректировать огонь, отметил в своей авторской колонке на сайте "РИА Новости" политолог Владимир Корнилов.
По его словам, украинские эксперты надеялись, что БПЛА помогут ВСУ изменить ситуацию в Донбассе. А президент Украины Владимир Зеленский спешно принял участие в подписании военного меморандума с Турцией, в рамках которого украинская армия получит вышеуказанные БПЛА. Закупать же их начали ещё при Петре Порошенко.
"В Сирии войска Асада и России объявили настоящую охоту на турецкие БПЛА. Потому что беспилотники стали для них кошмаром. Полезный опыт, нужно перенимать", - заявил весной 2020 года актёр Мирослав Гай.
Впрочем, радикалы игнорировали тот факт, что атаки сирийских боевиков с использованием БПЛА российские военные научились отражать. А в ДНР и ЛНР уже подготовились к обороне.
Что касается Нагорного Карабаха, то украинская сторона не теряла надежды на повторение такого сценария в Донбассе. Так, экс-снайпер "Правого сектора" (организация, деятельность которой в РФ запрещена) Елена Белозёрская умудрилась сравнить Горловку с Шушей.
"Сколько "ваты" ещё останется в Донецке, а сколько сбежит? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80? Это всё решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников - тех, кто обеспечивает "Байрактарами", а не хвалит нас за миролюбие", - заявила она.
Но решение о прекращении огня, которое Баку и Еревен приняли при посредничестве Москвы, шокировало украинских "ястребов", отмечает Корнилов, так как, согласно такому сценарию, российские миротворцы должны были бы войти в Донбасс.
В результате воинственные призывы начали постепенно стихать, с трибун зазвучали совсем иные заявления.
"Первым делом, НИКОГДА (выделено в оригинале. - Ред.) не сравнивайте войну в Карабахе с возможным сценарием военного урегулирования ситуации в ОРДЛО. Это два абсолютно разных сценария", - заявил уже после объявления перемирия военный эксперт Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

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