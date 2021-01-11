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Карабах продали за золотые "сребреники"? Новая версия событий породила массу вопросов к Пашиняну

11 января 2021, 17:40  •  78 • Политика
Нагорный Карабах продали за золотые "сребреники"? Новая версия событий, разворачивавшихся в ходе недавнего обострения конфликта, породила массу вопросов к Николу Пашиняну.
В статье Царьграда, посвящённой военному конфликту в Нагорном Карабахе, представлена неожиданная версия событий, разворачивавшихся в регионе в конце 2020 года.
Автор обратила внимание на важнейшую экономическую зону, которая осталась спорной территорией даже после нового раздела. Речь о золотом прииске рядом с армянским поселением Сотк. Новая граница поделила рудник пополам.
Между тем данный рудник является очень лакомым куском. Так, согласно информации "Московского комсомольца", стоимость имеющегося там объёма драгоценных металлов равна нескольким миллиардам долларов.
Примечательно, что многие армяне не приняли итоги последней войны, обвинив руководство своей страны в предательстве национальных интересов и желании поскорее скинуть с себя ответственность урегулированием территориального спора путём передачи части районов Азербайджану.
Тем самым власти, как предполагается, хотели угодить Западу и впустить в Армению иностранные инвестиции и так называемые "современные ценности".
Отмечается, что одним из членов правления корпорации Anglo Asian Mining, занимающейся разработкой месторождения, является экс-руководитель президентской администрации Джорджа Буша - старшего, бывший глава штата Нью-Гэмпшир Джон Сунуну. Он контролирует 9% акций.
Интересно, что уже 27 октября компания сообщила о планах по запуску работ на той части рудника, которая отошла Баку по итогу противостояния.
Кроме того, автор статьи привела целый ряд неоднозначных моментов, которые поселяют сомнения в том, что Ереван вообще был заинтересован в удержании этого и других районов Карабаха.
"Взращённая глобалистами армянская прозападная элита решилась всё-таки конвертировать Карабах в золото и, не исключено, кое-какие сребреники", - заметила она.
Между тем сегодня в Москве начались трёхсторонние переговоры РФ, Армении и Азербайджана на высшем уровне о ситуации в Карабахе. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже встретились в Кремле.

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