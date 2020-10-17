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Карабах под огнём: За две минуты прогремело около 10 взрывов, в Степанакерте воздушная тревога

17 октября 2020, 08:50  •  72 • Политика
В Карабахе вновь гремят взрывы. В городе Степанакерте объявлена воздушная тревога. Всего за две минуты прозвучало порядка 10 взрывов.
В городе Степанакерте в Нагорном Карабахе впервые за 4 дня воздушная тревога. Постоянно звучат взрывы. Сообщается, что всего за две минуты бабахнуло порядка 10 раз.
Обстрел начался вопреки достигнутой на этой неделе договорённости прекратить огонь в регионе. Чтобы стороны прекратили военные действия, в Москву были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Консультации и переговоры длились более 9 часов.
В Степанакерте впервые за 4 дня воздушная тревога, гремят взрывы. Как обычно по ночам, никто не включает свет, - передаёт корреспондент "РИА Новости".
Уточняется, что в течение всего пары минут прогремело около 10 взрывов. О жертвах обстрела и вызванных им разрушениях пока ничего не известно.

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