Карабах под огнём: За две минуты прогремело около 10 взрывов, в Степанакерте воздушная тревога

В городе Степанакерте в Нагорном Карабахе впервые за 4 дня воздушная тревога. Постоянно звучат взрывы. Сообщается, что всего за две минуты бабахнуло порядка 10 раз.

Обстрел начался вопреки достигнутой на этой неделе договорённости прекратить огонь в регионе. Чтобы стороны прекратили военные действия, в Москву были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Консультации и переговоры длились более 9 часов.

В Степанакерте впервые за 4 дня воздушная тревога, гремят взрывы. Как обычно по ночам, никто не включает свет, - передаёт корреспондент "РИА Новости".

Уточняется, что в течение всего пары минут прогремело около 10 взрывов. О жертвах обстрела и вызванных им разрушениях пока ничего не известно.