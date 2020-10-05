Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещенного оружия

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По мнению Ханканди, Баку привлек к войне террористов

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются бои в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что Баку пошел на рисковый шаг – противник якобы воюет и с помощью оружия, которое находится в черном списке международных конвенций.

Как сообщил политик в "Фейсбук", Азербайджан не захотел решать конфликт мирным путем, объявив войну. По его словам, Баку привлек в боям наемных террористов, и этот факт доказывают международные независимые центры. Поэтому, ответил Погосян, Карабах считает возможным перенести все бои на территорию этой страны для борьбы с боевиками.

Пресс-секретарь главы Карабаха подчеркнул, что военное командование Азербайджана и его президента Ильхама Алиева привлекут к ответственности.

В ночь на 5 октября столкновения сторон продолжались. Так, Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении. Как поведал помощник главы государства Хикмет Гаджиев, Ереван выпустил ракеты средней дальности по нескольким районам, в том числе по городу Мингечевир, передает издание URA.RU. Однако в Армении отрицают слова Азербайджана.

Также были взрывы на окраине Степанакерта. При этом Алиев заявил, что конфликт может быть разрешен военным путем. По данным Минобороны Армении, Баку потерял 17 самолетов, 14 вертолетов и около 370 единиц бронетехники, передает телеграм-канал RT.

По информации РИА "Новости", Карабах считает, что азербайджанские военные готовят наступательную операцию в понедельник.