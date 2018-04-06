Карабах: мина, заложенная под «сирийское трио» • 102 • Аналитика







Как сообщает азербайджанское агенство АПА со ссылкой на сайт Минобороны республики, в ходе мероприятия эксперты (вернее, инструкторы) USAREUR представили брифинги по решению ряда боевых задач, в контексте миротворческих операций.





Понятно, что семинар, завершившийся 5 апреля, проводился для военнослужащих Азербайджана, для которых «миротворчество» воспринимается довольно своеобразно — как захват Карабаха.



Примерно так же понимали этот термин и грузинские военные, которых, помимо американцев, «миротворчеству» обучали и израильские эксперты в этом вопросе.



Напомним, что вооруженные силы Грузии готовили к нападению на Южную Осетию и на российский миротворческий контингент около 1000 израильских военных советников. Они были направлены туда с санкции израильского правительства двумя частными военными фирмами: «Глобал Си-Эс-Ти» генерала Исраэля Зива и «Дифенсив шилд» генерала Галя Гирша, одного из разработчиков агрессии Израиля против Ливана в 2006 году. Также активно работала в Грузии фирма бывшего израильского министра Рони Мило.



По некоторым данным, разработка операции «Чистое поле», предполагавшая захват РЮО, этнические чистки и выдавливание негрузинского населения на территорию России, осуществлялась под руководством Галя Гирша и других израильских военспецов.



Кстати, сегодня, израильские специалисты активно сотрудничают с Баку, вооружая и обучая ВС Азербайджана.



Можно, конечно, вспомнить, что бизнес есть бизнес, однако интересы США и Израиля в этом вопросе не исчерпываются исключительно коммерческой стороной дела.



Напомним, что одной из главных проблем Вашингтона и Телль-Авива является «сирийское трио» — союз, пусть и ситуационный, Москвы, Анкары и Тегерана.







Конечно, наши страны не являются ни союзниками, ни друзьями в политическом понимании этого слова. Но происходящее как на Ближнем Востоке, так и на глобальном уровне, заставляет наши страны тесно взаимодействовать и решать многие проблемы сообща.



К этому можно присовокупить и тесные экономические связи, развивающиеся и усиливающиеся между Россией, Ираном и Турцией, говорящие о том, что, несмотря на различные взгляды и интересы наших стран, эти контакты в целом успешны и эффективны.



Это сотрудничество вызывает огромную тревогу и беспокойство Вашингтона и Тель-Авива, поскольку являются прямой и чуть ли не главной угрозой реализации их планов по перекройке существующих границ и построению Большого Ближнего Востока.



Самой главной болевой точкой оси Москва –Тегеран – Анкара является Карабах.



Даже в замороженном состоянии конфликт в Закавказье является не только угрозой стабильности региона, но и миной замедленного действия, заложенной под развивающееся сотрудничество России, Ирана и Турции с другой стороны.



Напомним, что Россия покровительствует Армении, с которой связана союзническими отношениями в рамках ОДКБ, а Турция является союзником Азербайджана, и конфликт в НКР в случае его обострения неизбежно вызовет как минимум осложнения между Москвой и Анкарой. Кроме того, Иран, хотя и не является официальным союзником Армении, так же всемерно поддерживает эту страну.







То есть в случае «размораживания» войны в Карабахе наши страны будут втянуты в этот конфликт, а угроза позициям США и Израиля на Ближнем Востоке будет в определенной степени нейтрализована.



Именно поэтому обе эти страны крайне заинтересованы в активизации конфликта в Карабахе и пытаются, в том числе используя свою агентуру влияния в Баку и Ереване, спровоцировать очередное обострение.



Впрочем, Ильхам Алиев, чей отец завершил войну в Карабахе, начатую его предшественниками, известен как политик разумный и прагматичный. Вне всякого сомнения, он прекрасно осознает все риски, которые несет возобновление войны для Азербайджана и для него лично.



Поэтому велика вероятность того, что эти «семинары», военно-техническое сотрудничество с США и Израилем он использует прежде всего как некий актив для торга, причем не только с Россией и Ираном, но и с Турцией, которая с недавних пор числит Вашингтон и Тель-Авив в своих противниках. Эксперты командования Сухопутных войск США в Европе (USAREUR) провели в Баку семинар на тему «Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций».Как сообщает азербайджанское агенство АПА со ссылкой на сайт Минобороны республики, в ходе мероприятия эксперты (вернее, инструкторы) USAREUR представили брифинги по решению ряда боевых задач, в контексте миротворческих операций.Понятно, что семинар, завершившийся 5 апреля, проводился для военнослужащих Азербайджана, для которых «миротворчество» воспринимается довольно своеобразно — как захват Карабаха.Примерно так же понимали этот термин и грузинские военные, которых, помимо американцев, «миротворчеству» обучали и израильские эксперты в этом вопросе.Напомним, что вооруженные силы Грузии готовили к нападению на Южную Осетию и на российский миротворческий контингент около 1000 израильских военных советников. Они были направлены туда с санкции израильского правительства двумя частными военными фирмами: «Глобал Си-Эс-Ти» генерала Исраэля Зива и «Дифенсив шилд» генерала Галя Гирша, одного из разработчиков агрессии Израиля против Ливана в 2006 году. Также активно работала в Грузии фирма бывшего израильского министра Рони Мило.По некоторым данным, разработка операции «Чистое поле», предполагавшая захват РЮО, этнические чистки и выдавливание негрузинского населения на территорию России, осуществлялась под руководством Галя Гирша и других израильских военспецов.Кстати, сегодня, израильские специалисты активно сотрудничают с Баку, вооружая и обучая ВС Азербайджана.Можно, конечно, вспомнить, что бизнес есть бизнес, однако интересы США и Израиля в этом вопросе не исчерпываются исключительно коммерческой стороной дела.Напомним, что одной из главных проблем Вашингтона и Телль-Авива является «сирийское трио» — союз, пусть и ситуационный, Москвы, Анкары и Тегерана.Конечно, наши страны не являются ни союзниками, ни друзьями в политическом понимании этого слова. Но происходящее как на Ближнем Востоке, так и на глобальном уровне, заставляет наши страны тесно взаимодействовать и решать многие проблемы сообща.К этому можно присовокупить и тесные экономические связи, развивающиеся и усиливающиеся между Россией, Ираном и Турцией, говорящие о том, что, несмотря на различные взгляды и интересы наших стран, эти контакты в целом успешны и эффективны.Это сотрудничество вызывает огромную тревогу и беспокойство Вашингтона и Тель-Авива, поскольку являются прямой и чуть ли не главной угрозой реализации их планов по перекройке существующих границ и построению Большого Ближнего Востока.Самой главной болевой точкой оси Москва –Тегеран – Анкара является Карабах.Даже в замороженном состоянии конфликт в Закавказье является не только угрозой стабильности региона, но и миной замедленного действия, заложенной под развивающееся сотрудничество России, Ирана и Турции с другой стороны.Напомним, что Россия покровительствует Армении, с которой связана союзническими отношениями в рамках ОДКБ, а Турция является союзником Азербайджана, и конфликт в НКР в случае его обострения неизбежно вызовет как минимум осложнения между Москвой и Анкарой. Кроме того, Иран, хотя и не является официальным союзником Армении, так же всемерно поддерживает эту страну.То есть в случае «размораживания» войны в Карабахе наши страны будут втянуты в этот конфликт, а угроза позициям США и Израиля на Ближнем Востоке будет в определенной степени нейтрализована.Именно поэтому обе эти страны крайне заинтересованы в активизации конфликта в Карабахе и пытаются, в том числе используя свою агентуру влияния в Баку и Ереване, спровоцировать очередное обострение.Впрочем, Ильхам Алиев, чей отец завершил войну в Карабахе, начатую его предшественниками, известен как политик разумный и прагматичный. Вне всякого сомнения, он прекрасно осознает все риски, которые несет возобновление войны для Азербайджана и для него лично.Поэтому велика вероятность того, что эти «семинары», военно-техническое сотрудничество с США и Израилем он использует прежде всего как некий актив для торга, причем не только с Россией и Ираном, но и с Турцией, которая с недавних пор числит Вашингтон и Тель-Авив в своих противниках. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 102 Источник Похожие новости Геополитический Хартленд объявил о единстве против Америки Россия — воинственная страна? Это ложь! Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики

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