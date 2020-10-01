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Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину

01 октября 2020, 09:40  •  79 • Политика
Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Как говорится в сообщении Кремля, лидеры призвали стороны к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня. Кроме того, в контексте белорусской ситуации Путин заявил о недопустимости в дела Минска "вмешательства внешних сторон".
Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули вопросы по Нагорному Карабаху и Белоруссии. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Парижа.
В обсуждении карабахского конфликта стороны выступили за урегулирование ситуации политико-дипломатическими методами. Лидеры выступают за полное прекращение огня в зоне конфликта.
Кроме того, обсуждались параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.
В разговоре Макрон и Путин затронули вопрос и по самому Минску. В частности, французскому лидеру, который уже высказывался о белорусской ситуации, указали на недопустимость вмешательства в дела независимого государства.
"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - говорится в сообщении Кремля.

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