Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули вопросы по Нагорному Карабаху и Белоруссии. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Парижа.

В обсуждении карабахского конфликта стороны выступили за урегулирование ситуации политико-дипломатическими методами. Лидеры выступают за полное прекращение огня в зоне конфликта.

Кроме того, обсуждались параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

В разговоре Макрон и Путин затронули вопрос и по самому Минску. В частности, французскому лидеру, который уже высказывался о белорусской ситуации, указали на недопустимость вмешательства в дела независимого государства.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - говорится в сообщении Кремля.