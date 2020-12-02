Карабах ещё не закончился: Время "Ч" наступит через год

Алиев и его соратники пребывают в эйфории по поводу того, что "Азербайджан победил". На самом деле, уверен автор Царьграда Владимир Хомяков, фактически победили его, причём отнюдь не армяне, а турки.

Анализируя в своей статье амбиции турецкого лидера, эксперт приходит к выводу, что турки потихоньку усиливают в Азербайджане своё влияние, которое и так уже огромно. Идеологическую перевербовку "народных масс" они уже провели - большинство азербайджанцев уверены в крепком тыле за спиной, поэтому ведут себя порой крайне нагло: мол, пока турки за нас, ничего с нами не сделаете, утрётесь.

Автор уверен, что турки уже никуда не уйдут:

То, что Эрдоганом готовится дальнейшее вмешательство на Южном Кавказе, - очевидно, равно как и то, что азербайджанским "братьям" отведена в этом проекте незавидная роль "пушечного мяса".

Время "Ч", вероятно, наступит уже осенью следующего года - автор напоминает, что в октябре 2021 истекает подписанный на 100 лет договор, по которому находившаяся под турками Аджария передавалась Грузии.

Имея в кармане подобный "аргумент" в дополнение к своей группировке в Азербайджане, от Грузии турки могут потребовать чего угодно - вплоть до отвоевания по карабахскому образцу если не Южной Осетии, то Абхазии,

- прогнозирует Владимир Хомяков.

В данной ситуации России остаётся только быть начеку и "держать порох сухим", считает автор. Впрочем, судя по тому, что вооружённая "Калибрами" Каспийская флотилия находится у самого Апшерона, российские власти это прекрасно понимают.