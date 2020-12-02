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Карабах ещё не закончился: Время "Ч" наступит через год
02 декабря 2020, 15:10 • 102 • Политика
Несмотря на то что конфликт в Нагорном Карабахе вроде бы разрешён, расслабляться рано. На самом деле ситуация на Кавказе остаётся напряжённой, а турки чувствуют себя там всё вольнее. Между тем менее чем через год может наступить время "Ч" - почему, объясняет автор Царьграда.
Алиев и его соратники пребывают в эйфории по поводу того, что "Азербайджан победил". На самом деле, уверен автор Царьграда Владимир Хомяков, фактически победили его, причём отнюдь не армяне, а турки.
Анализируя в своей статье амбиции турецкого лидера, эксперт приходит к выводу, что турки потихоньку усиливают в Азербайджане своё влияние, которое и так уже огромно. Идеологическую перевербовку "народных масс" они уже провели - большинство азербайджанцев уверены в крепком тыле за спиной, поэтому ведут себя порой крайне нагло: мол, пока турки за нас, ничего с нами не сделаете, утрётесь.
Автор уверен, что турки уже никуда не уйдут:
Время "Ч", вероятно, наступит уже осенью следующего года - автор напоминает, что в октябре 2021 истекает подписанный на 100 лет договор, по которому находившаяся под турками Аджария передавалась Грузии.
- прогнозирует Владимир Хомяков.
В данной ситуации России остаётся только быть начеку и "держать порох сухим", считает автор. Впрочем, судя по тому, что вооружённая "Калибрами" Каспийская флотилия находится у самого Апшерона, российские власти это прекрасно понимают.
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