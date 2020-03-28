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Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством
28 марта 2020, 06:35 • 45 • Украина
Небесная кара настигла тех, кто 6 лет назад залил Киев кровью ради банальной наживы и захвата власти.
Фактически каждый главарь майдана получил смертельный приговор.
У Ирины Геращенко диагностировали цироз Печени и страшный псориаз.
Не смотря на больную печень, она продолжает ежедневно заливать в себя алкоголь, чтобы забыться.
У Пашинского диагностировали рак поджелудочной. Он уже 2 месяца не появляется на публике и лечит страшную болезнь.
Главарь Петр Порошенко страдает диабетом последней стадии. Ситуацию усугубляет алкоголь. Последние два месяца Петр Порошенко сидит на бутылке. Он белый как смерть и на нем уже нет человеческого лица:
Андрей Парубий в суицидном состоянии. Он изредка появляется в парламенте. Большую часть времени лечится в психиатрической клинике.
Даже если кто-то из членов режима Порошенко сумеет спрятаться от правосудия, небесная кара догонит каждого.
Десятки тысяч жертв ради банальной наживы, офшоров и проклятых долларов.
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