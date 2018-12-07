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Кара-Мурза и три британских депутата просят назвать улицу в Лондоне в честь Немцова
07 декабря 2018, 02:39 • 44 • В мире
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший и трое депутатов парламента Британии обратились в британский МИД с просьбой назвать улицу в честь убитого политика Бориса Немцова. В своем обращении они призывают переименовать часть улицы перед зданием консульского отдела посольства России в Лондоне.
Владимир Кара-Мурза-младший, найдя поддержку у трех депутатов британского парламента - консерватора Марка Притчарда, лейбориста Стивена Киннока и либдема Тома Брейка, написал вместе с ними обращение к главе МИД Великобритании и в управу лондонского района Кенсингтон и Челси, в котором просит дать согласие на переименование части улицы перед российским посольством в Лондоне в честь Бориса Немцова.
В тексте письма говорится, что такое переименование станет «данью памяти бывшего зампреда правительства России и самого заметного лидера российской демократической оппозиции, убитого в Москве в 2015 году».
Кара-Мурза заявил в беседе с «РИА Новости», что надеется на положительный ответ от британских властей, чтобы Лондон смог «в скором времени присоединиться» к списку трех мировых столиц, в которых имя Немцова уже увековечено. Речь идет о Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. Кара-Мурза выразил сожаление, что в России добиться такого переименования какой-либо улицы или сквера он пока не смог.
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