Капкан для авиации ВКС РФ или мнительность СМИ? Длинная рука Patriot PAC-2/3 • 60 • Аналитика

Как показал беглый мониторинг новостной повестки некоторых военно-аналитических площадок Рунета, анонсированное неделей ранее компетентными источниками в иракской службе безопасности и Центральном командовании ВС США (CENTCOM) развёртывание экспедиционным корпусом ВС США зенитно-ракетной системы из нескольких батарей «Patriot PAC-2/3» в окрестностях городка Хит было встречено всплеском паникёрских заметок и комментариев со стороны как обозревателей, так и журналистских сообществ, усмотревших в данном событии ни много ни мало



«угрозу формирования бесполётной зоны для тактической авиации ВКС России в воздушном пространстве Сирии».

И действительно, отталкиваясь от фигурирующего в ближневосточном медиапространстве исходного новостного материала, где в качестве основного места дислокации развёртываемых зенитно-ракетных дивизионов «Patriot» указывается район иракско-сирийской границы, технически малоосведомлённый журналист может прийти к однозначному выводу о том, что беспрепятственное оперирование многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35С в юго-восточных секторах воздушного пространства Сирии поставлено под вопрос. При этом в качестве главного аргумента в пользу подобного рода утверждения будет использоваться лишь один параметр ЗРК «Patriot PAC-2» — дальность перехватываемых посредством ЗУР MIM-104C целей, составляющая порядка 160 км.







«Длинная рука» американских «Пэтриотов» эффективна лишь в работе по средневысотным и высотным объектам

На первый взгляд, подобная дальность действия предоставляет боевым расчётам «Пэтриотов» возможность формирования противовоздушной зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD в сирийском воздушном пространстве вплоть до провинции Хама, препятствуя гипотетическому выходу тактической авиации ВКС России и ВВС Сирии на рубежи огневого воздействия по военной инфраструктуре ВС США, прикрывающей нефтяное поле Аль-Омар, газовое месторождение Хушам, а также ряд нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих комплексов на восточном берегу Евфрата. В реальности же потенциал развёрнутых в Ираке зенитно-ракетных дивизионов «Patriot PAC-2/3» в возведении противовоздушных «зонтиков» над сирийским ТВД не столь велик.



В частности, в случае развёртывания зенитно-ракетных батарей «Patriot PAC-2» в районе иракского города Акашат (с целью прикрытия 55-километровой «зоны безопасности» вокруг укрепрайона КМП и ССО США близ Эт-Танфа) возведённый ими противовоздушный «зонтик» будет охватывать исключительно средневысотные и высотные сектора воздушного пространства САР над центральными и северными районами провинции Хомс, в то время как низковысотные сектора (70—200 м) будут пребывать вне зоны обзора батарейных многофункциональных РЛС AN/APQ-53/65, дальность радиогоризонта для которых составляет порядка 65 км при работе по целям, оперирующим на высоте 150 м. Следовательно, оснащённые полуактивными радиолокационными головками самонаведения и нуждающиеся в непрерывном подсвете со стороны радаров MPQ-53/65 зенитные ракеты MIM-104C будут представлять определённую угрозу для оперирующей в низковысотном режиме российской тактической авиации лишь на дистанции в 50—60 км (в пределах радиогоризонта МРЛС AN/MPQ-65).



И это не говоря уже о значительном снижении устойчивости трассового сопровождения и «захвата» на точное автосопровождение наших Су-30СМ, Су-35С и Су-34 посредством РПН MPQ-65 в связи помеховым воздействием со стороны контейнерных комплексов РЭБ «Хибины», размещённых на узлах подвески «Сушек». Ведь хорошо известно, что представленные пассивными фазированными антенными решетками (с единственным источником СВЧ-усиления на базе клистрона) радары линейки MPQ-53/65 обладают заметно более низкой помехозащищённостью в сравнении с перспективными АФАР-радарами типа 3DELRR и AN/TPS-80 G/ATOR, каждый приёмо-передающий модуль которых располагает собственными нитрид-галлиевым СВЧ-транзистором и аттенюатором (данные радары ещё не обрели оперативную боевую готовность и не были приданы батареям «Пэтриотов» в качестве дополнительного источника целеуказания).



Что же касается зенитных управляемых ракет-перехватчиков MIM-104F PAC-3MSЕ, входящих в состав ЗРК «Patriot PAC-3MSE» и способных осуществлять перехват высокоманевренных загоризонтных средств воздушного нападения благодаря оснащению активными радиолокационными ГСН Ka-диапазона (по целеуказанию от самолётов ДРЛОиУ E-3C/G и бортовых радаров тактических истребителей), то и они не позволят расчётам американских «Пэтриотов» закрыть воздушное пространство над южными районами САР для тактической авиации ВКС России. И вся загвоздка здесь в том, что дальность действия ЗУР MIM-104F PAC-3MSE по сверхнизковысотным целям не превышает 65—70 км, что обусловлено наличием менее мощного и долгоиграющего заряда РДТТ (в сравнении с MIM-104C/D/E), а также более высокого аэродинамического сопротивления в тропосфере и нижних слоях стратосферы, что накладывает жесткие ограничения на данный перехватчик в ходе работы по аэродинамическим объектам.



Напрашивается единственный объективный вывод: даже в случае развёртывания в районе иракско-сирийской границы смешанной зенитно-ракетной системы на базе ЗРК «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3MSE» в распоряжении лётного состава ВКС России будет оставаться внушительная низковысотная «непросматриваемая» лазейка для осуществления воздушных операций над центральными и южными районами Сирии. Если же учесть, что «Пэтриоты» будут развёрнуты исключительно в районе иракского города Хит (более чем в 200 км от иракско-сирийской границы), то средневысотные, а также высотные сектора сирийского воздушного пространства будут оставаться полностью безопасными для оперирования российской тактической авиации, дислоцированной на АвБ «Хмеймим». Как показал беглый мониторинг новостной повестки некоторых военно-аналитических площадок Рунета, анонсированное неделей ранее компетентными источниками в иракской службе безопасности и Центральном командовании ВС США (CENTCOM) развёртывание экспедиционным корпусом ВС США зенитно-ракетной системы из нескольких батарей «Patriot PAC-2/3» в окрестностях городка Хит было встречено всплеском паникёрских заметок и комментариев со стороны как обозревателей, так и журналистских сообществ, усмотревших в данном событии ни много ни малоИ действительно, отталкиваясь от фигурирующего в ближневосточном медиапространстве исходного новостного материала, где в качестве основного места дислокации развёртываемых зенитно-ракетных дивизионов «Patriot» указывается район иракско-сирийской границы, технически малоосведомлённый журналист может прийти к однозначному выводу о том, что беспрепятственное оперирование многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35С в юго-восточных секторах воздушного пространства Сирии поставлено под вопрос. При этом в качестве главного аргумента в пользу подобного рода утверждения будет использоваться лишь один параметр ЗРК «Patriot PAC-2» — дальность перехватываемых посредством ЗУР MIM-104C целей, составляющая порядка 160 км.На первый взгляд, подобная дальность действия предоставляет боевым расчётам «Пэтриотов» возможность формирования противовоздушной зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD в сирийском воздушном пространстве вплоть до провинции Хама, препятствуя гипотетическому выходу тактической авиации ВКС России и ВВС Сирии на рубежи огневого воздействия по военной инфраструктуре ВС США, прикрывающей нефтяное поле Аль-Омар, газовое месторождение Хушам, а также ряд нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих комплексов на восточном берегу Евфрата. В реальности же потенциал развёрнутых в Ираке зенитно-ракетных дивизионов «Patriot PAC-2/3» в возведении противовоздушных «зонтиков» над сирийским ТВД не столь велик.В частности, в случае развёртывания зенитно-ракетных батарей «Patriot PAC-2» в районе иракского города Акашат (с целью прикрытия 55-километровой «зоны безопасности» вокруг укрепрайона КМП и ССО США близ Эт-Танфа) возведённый ими противовоздушный «зонтик» будет охватывать исключительно средневысотные и высотные сектора воздушного пространства САР над центральными и северными районами провинции Хомс, в то время как низковысотные сектора (70—200 м) будут пребывать вне зоны обзора батарейных многофункциональных РЛС AN/APQ-53/65, дальность радиогоризонта для которых составляет порядка 65 км при работе по целям, оперирующим на высоте 150 м. Следовательно, оснащённые полуактивными радиолокационными головками самонаведения и нуждающиеся в непрерывном подсвете со стороны радаров MPQ-53/65 зенитные ракеты MIM-104C будут представлять определённую угрозу для оперирующей в низковысотном режиме российской тактической авиации лишь на дистанции в 50—60 км (в пределах радиогоризонта МРЛС AN/MPQ-65).И это не говоря уже о значительном снижении устойчивости трассового сопровождения и «захвата» на точное автосопровождение наших Су-30СМ, Су-35С и Су-34 посредством РПН MPQ-65 в связи помеховым воздействием со стороны контейнерных комплексов РЭБ «Хибины», размещённых на узлах подвески «Сушек». Ведь хорошо известно, что представленные пассивными фазированными антенными решетками (с единственным источником СВЧ-усиления на базе клистрона) радары линейки MPQ-53/65 обладают заметно более низкой помехозащищённостью в сравнении с перспективными АФАР-радарами типа 3DELRR и AN/TPS-80 G/ATOR, каждый приёмо-передающий модуль которых располагает собственными нитрид-галлиевым СВЧ-транзистором и аттенюатором (данные радары ещё не обрели оперативную боевую готовность и не были приданы батареям «Пэтриотов» в качестве дополнительного источника целеуказания).Что же касается зенитных управляемых ракет-перехватчиков MIM-104F PAC-3MSЕ, входящих в состав ЗРК «Patriot PAC-3MSE» и способных осуществлять перехват высокоманевренных загоризонтных средств воздушного нападения благодаря оснащению активными радиолокационными ГСН Ka-диапазона (по целеуказанию от самолётов ДРЛОиУ E-3C/G и бортовых радаров тактических истребителей), то и они не позволят расчётам американских «Пэтриотов» закрыть воздушное пространство над южными районами САР для тактической авиации ВКС России. И вся загвоздка здесь в том, что дальность действия ЗУР MIM-104F PAC-3MSE по сверхнизковысотным целям не превышает 65—70 км, что обусловлено наличием менее мощного и долгоиграющего заряда РДТТ (в сравнении с MIM-104C/D/E), а также более высокого аэродинамического сопротивления в тропосфере и нижних слоях стратосферы, что накладывает жесткие ограничения на данный перехватчик в ходе работы по аэродинамическим объектам.Напрашивается единственный объективный вывод: даже в случае развёртывания в районе иракско-сирийской границы смешанной зенитно-ракетной системы на базе ЗРК «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3MSE» в распоряжении лётного состава ВКС России будет оставаться внушительная низковысотная «непросматриваемая» лазейка для осуществления воздушных операций над центральными и южными районами Сирии. Если же учесть, что «Пэтриоты» будут развёрнуты исключительно в районе иракского города Хит (более чем в 200 км от иракско-сирийской границы), то средневысотные, а также высотные сектора сирийского воздушного пространства будут оставаться полностью безопасными для оперирования российской тактической авиации, дислоцированной на АвБ «Хмеймим». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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